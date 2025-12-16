快訊

30名中央專案約用人員明繼續上班 苗栗縣款埋單薪水近2千萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府多數中央補助計畫懸宕，影響中央專案約用人員30人，縣長鍾東錦決定縣款埋單支付薪水。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府多數中央補助計畫懸宕，影響中央專案約用人員30人，縣長鍾東錦決定縣款埋單支付薪水。記者范榮達／攝影

2025年倒數計時，苗栗縣政府多數中央補助計畫懸宕，影響中央專案約用人員30人，縣長鍾東錦決定縣款埋單，30人比照縣府約用人員薪給標準，共約2000萬元，確保明年繼續上班。

中央因應財政收支劃分法修正，修訂中央對直轄市及縣（市）補助辦法，縣府盤點明年中央補助計畫核列情形，補助減少或不予補助約5.03億元，其中，用人經費1977.1萬元，其他業務費4億8380萬餘元，明年度在即，鍾東錦今天召開研商會議，決議縣款支付用人經費，30人明年繼續上班。

縣府指出，中央專案約用人力共132人，第一波盤點，確定30人，中央不再支應明年薪水，縣府持續滾動式盤點，由縣款支應，薪給比照縣府約用人員相當薪給標準，不會有縮水狀況，確保他們的權益。

而受中央補助計畫減縮影響，原住民縣議員楊文昌、劉美蘭反映指出，原住民族及族群發展處中央補助款刪減6723萬元，特色道路、部落對外聯絡道路等基礎建設補助縮水，17處原住民文化健康站明年2名專案人力，及1名原住民社工的人事費也沒有了。

縣府認為自籌款及配合款額度大幅增加，造成在政策推動、預算編列與人力運用上面臨高度不確定性，衝擊財政運作穩定性，縣府針對中央補助減少或不予補助，但仍須辦理的計畫，縣府優先籌措財源，盡速完備預算，確保縣政推動不受影響。

盤整改由縣款支應項目，包括原民地區建設、學校午餐採用國產可溯源食材、漁港設施建設改善及港區淤砂疏浚、豬瘟防疫、遊蕩犬及寵物管理、路口監視器、警消車輛汰購、傳染病及醫療保健、汙染防治潔淨海洋、優質公廁及美質環境等延續性計畫。

原住民族 人力 財政收支劃分法

