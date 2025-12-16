快訊

北橫國家風景區推不動？立委促加速 桃復興區長說關鍵

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府推動北橫國家風景區卡關，復興區長蘇佐璽認為原住民部落諮商同意權門檻太高。記者鄭國樑／攝影
桃園市政府推動北橫國家風景區卡關，復興區長蘇佐璽認為原住民部落諮商同意權門檻太高。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府推動北橫國家風景區近十多年，雖然中央和地方都有共識，行政院也審定風景區開發計畫，不過到現在仍無著落；立法委員邱若華日前在質詢行政院的時候，院長卓榮泰允諾盡快協調部會促成。復興區長蘇佐璽指出，目前最大的問題在於原住民部落諮商同意權法規的流程需要大大檢視調整。

蘇佐璽表示，北橫國家風景區訂定開發規範時，雖然納入原住民部落諮商同意權，也就是一些開發計畫必須部落一半以上的住戶同意，當初訂定同意權法規的背景，是為了防止再發生類似財團開發東部破壞原鄉的行為，不過以北橫國家風景區來看，一半以上同意的門檻太高，復興區有58個部落，很多人戶籍雖然在部落，但是因為就醫、就學或就業的緣故都住在外面，開會的時候常常一的半戶數都不到，更不要說50%以上的部落戶數同意。

蘇佐璽舉例當初開發小烏來義盛溫泉，這是當地部落希望政府能協助開發的風景區亮點，而非財團和外來投資，結果因為原住民部落諮商同意權的規定，地方上耗費三年聯絡到外地的住戶，並且好不容易找出大家可以一起開會的時間，才達到這個門檻，後面開發溫泉就相當順利。北橫國家風景區目前最大的問題，就是在於要取得50%部落戶數的同意，58個部落談何容易，其他的國家風景區是因為當初還沒有諮商權這個法規，才能完成。

蘇佐璽認為，中央應該先請交通部觀光署、原住民族委員會、桃園市政府研商，是不是修訂部落同意的門檻或有其他方式，不然北橫國家風景區要完成全部的審查程序，確實有實務上的困難。

邱若華在立法院諮詢指出，北橫國家風景區的規畫，地方從最初核定、到行政院拍板都已經走過多年，但至今仍停滯不前，到底卡在哪個環節？交通部坦言，目前最大的關鍵在於原民部落的同意程序。

邱若華表示，復興區多數支持國家風景區計畫，中央不能因為原住民部落諮商同意權的門檻規定高，實務上很難達成就把案子擱著，對地方來說，這是不合理的。

邱若華指出，北橫沿線過去觀光成果亮眼，如今面臨遊客增加、交通壓力提升，卻缺乏整體規畫，地方旅宿、餐飲與特色產品無法被完整串聯，不啟動國家級品牌，復興區的觀光經濟就難以真正升級，中央應思考「分階段、分區納入」的模式，讓願能完成部落會議的先行推動治理，其餘部落保留未來加入的權利。

國家風景區 北橫 行政院

