高虹安涉貪案改判將復職 與嘉市姊妹市明年都普發現金

新竹市長高虹安涉國會助理費貪汙案2審改判，變更檢方起訴法條，依法可恢復市長職務，引發各界關注。與新竹市情誼深厚的姊妹市嘉義市，市府提案普發26萬多市民每人6千元振興消費金，送19日議會臨時會審議；新竹市府規畫明年第1季發放45萬市民每人5千元。嘉市與新竹市1982年恢復升格為省轄市，2002年締結姊妹市，至今23年交流情誼。配合中央普發萬元現金，嘉市與新竹市也都普發現金，被視為雙城治理成果展現。

新竹市代理市長邱臣遠12日，出席嘉市主辦的中台灣區治理平台首長會議表示，新竹市明年第1季普發現金，同時也將清償剩餘債務，正式邁入「零負債城市」行列。他指出，高虹安上任，新竹市平均負債約100億元，每位市民背負約2萬190元債務；截至目前償還83億元，預計明年第1季可全數清償。

邱臣遠代表高虹安向「零負債資優生」嘉市長黃敏惠請益，是難得學習機會。他強調，新竹市明年將推動「幸福五環」施政願景，包含零負債、發現金、穩經濟與強化社福建設，讓市民實際感受治理成果。

嘉市地方財政紀律表現被外界視為標竿。市府連續15年不舉債、連續7年公共債務為零，多次獲經濟日報評選為幸福城市。目前市庫累積歲計賸餘28億元，市府搭配普發6千元現金，提案商圈、夜市、觀光與自由行等方案，呼籲市民將振興金留嘉義消費，帶動餐飲、觀光產業共好成長，形成良性循環。

回顧雙城交流，高虹安去年率新竹市府團隊到姊妹市嘉市進行2天參訪，市長黃敏惠率隊迎接，從雞肉飯等庶民美食，到舊監宿舍群、美術館、實驗牧場與快意生活村，互動熱絡。高虹安當時分享，嘉義市濃厚的人文底蘊與美食文化，讓她留下深刻印象。