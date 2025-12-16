快訊

12月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

聽新聞
0:00 / 0:00

舊物變黃金！台中二手物銀行今年4萬件舊愛找到新家 減廢7.4噸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市二手物品展售中心，民眾選購二手物品。圖／台中市政府提供
台中市二手物品展售中心，民眾選購二手物品。圖／台中市政府提供

台中市環保局「二手物銀行」機制，將資源回收與循環再利用融入市民日常，統計今年至11月，台中市二手物品展售中心共促成4萬110件二手物交換，回收7.446公噸，創造逾70萬元的循環經濟價值。民眾申辦「二手物嗶嗶卡」，就能累積點數兌換二手好物。

環保局指出，市府在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」設置二手物品展售中心，回收項目涵蓋玩具、家飾品、餐具、服飾、鞋包及書籍雜誌等多元品項。民眾只要將家中功能正常、外觀良好的閒置物品送至展售中心，即可透過點數交換，延續物品使用壽命；另也提供二手物到府回收服務，便利市民參與資源循環，讓可用資源不再成為垃圾。

環保局表示，二手物銀行透過貼近日常的方式，將「源頭減量」與「資源循環」的環保理念深植人心。統計今年至11月，台中市二手物品展售中心共促成4萬110件二手物交換，回收重量達7.446公噸，創造超過70萬元的循環經濟價值；去年全年交換4萬2174件，回收突破10公噸，顯示市民對循環消費的高度認同，也實質降低垃圾產生量與碳排放。

環保局指出，寶之林環保教育園區除二手物品展售中心外，另設有廢棄家具再生中心，透過修繕與再設計，讓老家具重獲新生，不僅協助民眾節省支出，也同步達成節能減碳目標，展現市府推動循環經濟與淨零轉型的具體成果。

環保局強調，未來將持續擴大二手物銀行服務量能，結合教育推廣與市民參與，讓永續行動成為市民的日常，攜手打造更低碳、更友善、更永續的台中。

台中市二手物品展售中心，民眾交付選好的二手物，由工作人員秤重。圖／台中市政府提供
台中市二手物品展售中心，民眾交付選好的二手物，由工作人員秤重。圖／台中市政府提供

環保局 台中市

延伸閱讀

突發性聽損 錯過黃金治療72小時恐永久聽損

專訪／電動機車明年暫喊卡 謝國樑承諾：時間到了一定恢復申請

全民權證／元黃金 瞄準逾60天

防「米奇屋」再現！桃市擬管制住宅囤積行為 拒稽查者最高罰3000元

相關新聞

高虹安涉貪案改判將復職 與嘉市姊妹市明年都普發現金

新竹市長高虹安涉國會助理費貪汙案2審改判，變更檢方起訴法條，依法可恢復市長職務，引發各界關注。與新竹市情誼深厚的姊妹市嘉...

苗栗縣最強景點今年湧入逾400萬人次 縣府啟動周邊道路整容

苗栗縣政府今天公布觀光數據，通霄鎮白沙屯拱天宮湧進402萬人次，穩坐人氣王，縣長鍾東錦要求團隊對接宗教文化園區案，啟動周...

舊物變黃金！台中二手物銀行今年4萬件舊愛找到新家 減廢7.4噸

台中市環保局「二手物銀行」機制，將資源回收與循環再利用融入市民日常，統計今年至11月，台中市二手物品展售中心共促成4萬1...

91歲徐秋枝當公館衛生所志工 鍾東錦豎大拇指讚「有你們真好」

苗栗縣政府今年表揚383名志工，縣長鍾東錦肯定「有你們真好！」，其中91歲公館鄉衛生所志工徐秋枝仍在線上服務，鍾不禁豎大...

「台灣全民安全指引」拱天宮廟口開講 苗栗小橘本發放達98%

「台灣全民安全指引」宣講活動15日於苗栗拱天宮登場，內政部長劉世芳、苗栗縣長鍾東錦出席向鄉親宣導全民安全與防災應變準備的...

快儲水！桃園這天停水10小時 逾3萬戶受影響

台灣自來水公司第二區管理處表示，為提升桃園地區供水穩定及用水品質，本月20日進行「成功及五福加壓站高壓電氣設備檢驗及流量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。