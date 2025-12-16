舊物變黃金！台中二手物銀行今年4萬件舊愛找到新家 減廢7.4噸

台中市環保局「二手物銀行」機制，將資源回收與循環再利用融入市民日常，統計今年至11月，台中市二手物品展售中心共促成4萬110件二手物交換，回收7.446公噸，創造逾70萬元的循環經濟價值。民眾申辦「二手物嗶嗶卡」，就能累積點數兌換二手好物。

環保局指出，市府在「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」設置二手物品展售中心，回收項目涵蓋玩具、家飾品、餐具、服飾、鞋包及書籍雜誌等多元品項。民眾只要將家中功能正常、外觀良好的閒置物品送至展售中心，即可透過點數交換，延續物品使用壽命；另也提供二手物到府回收服務，便利市民參與資源循環，讓可用資源不再成為垃圾。

環保局表示，二手物銀行透過貼近日常的方式，將「源頭減量」與「資源循環」的環保理念深植人心。統計今年至11月，台中市二手物品展售中心共促成4萬110件二手物交換，回收重量達7.446公噸，創造超過70萬元的循環經濟價值；去年全年交換4萬2174件，回收突破10公噸，顯示市民對循環消費的高度認同，也實質降低垃圾產生量與碳排放。

環保局指出，寶之林環保教育園區除二手物品展售中心外，另設有廢棄家具再生中心，透過修繕與再設計，讓老家具重獲新生，不僅協助民眾節省支出，也同步達成節能減碳目標，展現市府推動循環經濟與淨零轉型的具體成果。