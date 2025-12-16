苗栗縣最強景點今年湧入逾400萬人次 縣府啟動周邊道路整容

苗栗縣政府今天公布觀光數據，通霄鎮白沙屯拱天宮湧進402萬人次，穩坐人氣王，縣長鍾東錦要求團隊對接宗教文化園區案，啟動周邊街道整容等配套，讓遊客留下好印象，打造帶動地方發展的引擎 。

苗栗縣去年主要觀光遊憩區，吸引1580多萬人次創新高，其中，白沙屯拱天宮393萬人次蟬聯最受歡迎景點，今年至11月的觀光數據，白沙屯拱天宮累積402萬人次，遠超第二名頭份市尚順育樂世界的304萬人次，三義鄉水美木雕街的176萬人次，拱天宮坐穩人氣王。

鍾東錦表示，內政部長劉世芳昨天到拱天宮宣講「台灣全民安全指引」，特別提及白沙屯媽祖宗教文化園區案，內政部願意提供對接相關建設補助，至少先啟動招牌、遮雨棚架等市容改善，平整暢通周邊道路，縣府、廟方、攤商及住家盡快協商，向內政部國土管理署爭取城鄉風貌計畫核定補助。

縣府團隊盤點，爭取交通部台灣好行，新增白沙屯至苗栗高鐵站線，且透過台灣好行南庄線與「中台灣好玩卡」優化交通接駁與遊程便利性，同時強化「苗栗玩透透」社群平台與旅遊網站，

此外，白沙屯拱天宮北側聯絡道，預定2028年5月完成，南側聯絡道路工程總經費約4.38億元，拓寬苗41線長1310公尺新闢道路4207公尺，今年8月開工，預計2027年3月完工，打造連接台1線與苗41線、北側聯絡道路形成「口」字型路網，連接台61線白沙屯交流道及新埔交流道，提供便捷環狀路網。

農業處規畫海線休閒農業旅遊軸帶，以海線天后媽祖文化為核心，推出「天后遍路．信仰與海風之旅」，串連苑裡愛情果園、通霄拱天宮及通霄農會農村小鋪及湖東休閒農業區等，體驗信仰巡禮與在地文化。