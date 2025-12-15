快訊

「台灣全民安全指引」拱天宮廟口開講 苗栗小橘本發放達98%

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
內政部長劉世芳也親自廟口開講，宣導「臺灣全民安全指引」資訊，更呼籲千萬不能被假訊息所騙。圖／苗栗縣政府提供
內政部長劉世芳也親自廟口開講，宣導「臺灣全民安全指引」資訊，更呼籲千萬不能被假訊息所騙。圖／苗栗縣政府提供

「台灣全民安全指引」宣講活動15日於苗栗拱天宮登場，內政部長劉世芳、苗栗縣長鍾東錦出席向鄉親宣導全民安全與防災應變準備的重要性；鍾縣長強調居安思危的重要觀念，劉部長則呼籲千萬不能被假訊息所騙。

本月月1日起，苗栗縣啟動「臺灣全民安全指引」家戶發送作業，發放總戶數為21萬1263戶，目前發放執行率已達約98%，讓防災資訊能夠迅速且廣泛地送達每一戶家庭。其內容有一周居家儲備、緊急避難包準備、防空與海嘯警報的正確應對、行動電源與收音機備用、家庭集合地點預先規畫等，並強調資訊識讀的重要性。

今天下午3點左右，宣講活動在拱天宮登場，強調「有準備，更安全」的觀念。會前鍾東錦也把握機會向內政部長劉世芳研商拱天宮交通用路問題，爭取更寬闊更順暢的解決方案，兩人並率與會議員及各級民意代表向拱天宮媽祖參拜祈福國泰民安。

鍾東錦表示，大家從小就知道一句話「居安思危」，雖目前生活都很幸福快樂也很安全，但是台灣地處地震帶，加上颱風隨時都有可能來，就像今年中旬颱風雖未造成重大災害，但通苑地區雨量非常大，消防局及各單位嚴正以待，絲毫不敢鬆懈，因此居安思危很重要，同時做好任何防災準備才不會驚慌，能夠把事情處理得更好，減少損失。

劉世芳則表示，台灣地理環境及氣候關係，颱風、洪水、地震等都會發生，要宣導的是自己先救自己，自救後再來幫忙別人，平時也要將緊急避難包準備好，就像各位信徒繞境時會準備基本衣物、藥品等相同概念。

她強調，「臺灣全民安全指引」小橘本裡面有很多資訊，能夠保障各位的生命安全及財產，除了在面對各方資訊時，千萬不能被假訊息所騙，再來就是要冷靜才能自救及救人，萬一遇到大型天災希望能夠協助長照族群，鄉親與政府相互幫忙，保護好生命財產安全。

鍾東錦強調居安思危的重要觀念，要做好任何防災準備才不會驚慌。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦強調居安思危的重要觀念，要做好任何防災準備才不會驚慌。圖／苗栗縣政府提供
內政部長劉世芳及苗栗縣長鍾東錦率與會議員及各級民意代表共同宣導全民安全指引。 圖／苗栗縣政府提供
內政部長劉世芳及苗栗縣長鍾東錦率與會議員及各級民意代表共同宣導全民安全指引。 圖／苗栗縣政府提供

拱天宮 鍾東錦 劉世芳

