「台灣全民安全指引」拱天宮廟口開講 苗栗小橘本發放達98%

「台灣全民安全指引」宣講活動15日於苗栗拱天宮登場，內政部長劉世芳、苗栗縣長鍾東錦出席向鄉親宣導全民安全與防災應變準備的重要性；鍾縣長強調居安思危的重要觀念，劉部長則呼籲千萬不能被假訊息所騙。

本月月1日起，苗栗縣啟動「臺灣全民安全指引」家戶發送作業，發放總戶數為21萬1263戶，目前發放執行率已達約98%，讓防災資訊能夠迅速且廣泛地送達每一戶家庭。其內容有一周居家儲備、緊急避難包準備、防空與海嘯警報的正確應對、行動電源與收音機備用、家庭集合地點預先規畫等，並強調資訊識讀的重要性。

今天下午3點左右，宣講活動在拱天宮登場，強調「有準備，更安全」的觀念。會前鍾東錦也把握機會向內政部長劉世芳研商拱天宮交通用路問題，爭取更寬闊更順暢的解決方案，兩人並率與會議員及各級民意代表向拱天宮媽祖參拜祈福國泰民安。

鍾東錦表示，大家從小就知道一句話「居安思危」，雖目前生活都很幸福快樂也很安全，但是台灣地處地震帶，加上颱風隨時都有可能來，就像今年中旬颱風雖未造成重大災害，但通苑地區雨量非常大，消防局及各單位嚴正以待，絲毫不敢鬆懈，因此居安思危很重要，同時做好任何防災準備才不會驚慌，能夠把事情處理得更好，減少損失。

劉世芳則表示，台灣地理環境及氣候關係，颱風、洪水、地震等都會發生，要宣導的是自己先救自己，自救後再來幫忙別人，平時也要將緊急避難包準備好，就像各位信徒繞境時會準備基本衣物、藥品等相同概念。