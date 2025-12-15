聽新聞
0:00 / 0:00
91歲徐秋枝當公館衛生所志工 鍾東錦豎大拇指讚「有你們真好」
苗栗縣政府今年表揚383名志工，縣長鍾東錦肯定「有你們真好！」，其中91歲公館鄉衛生所志工徐秋枝仍在線上服務，鍾不禁豎大拇指稱讚。
12月5日國際志工日，縣府因縣議會定期會，延到今天在縣府第一辦公大樓慶祝典禮及表揚績優志工，並響應聯合國訂明年為國際志工永續發展年，鍾東錦、縣議員鄭碧玉、楊明燁、黎尚安等人都到場，並為生日志工慶生、唱生日歌，氣氛溫馨熱鬧。
今年表揚383名志工，其中，徐秋枝是全縣最年長志工，服務時數4076小時，銅鑼鄉竹森社區發展協會志工劉秀香從2011年開始擔任志工，服務時數1萬7009小時，為全縣最高服務時數志工，2名金牌志工上台受獎，現場響起熱烈掌聲，鍾東錦不禁豎大拇指稱讚。
「有你們真好！」鍾東錦表示，志工無私的奉獻，幫忙讓縣政更順暢，社會更和諧溫暖，2027年台灣燈會在苗栗，也需要志工共襄盛舉，讓遊客留下美好的印象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言