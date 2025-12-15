91歲徐秋枝當公館衛生所志工 鍾東錦豎大拇指讚「有你們真好」

苗栗縣政府今年表揚383名志工，縣長鍾東錦肯定「有你們真好！」，其中91歲公館鄉衛生所志工徐秋枝仍在線上服務，鍾不禁豎大拇指稱讚。

12月5日國際志工日，縣府因縣議會定期會，延到今天在縣府第一辦公大樓慶祝典禮及表揚績優志工，並響應聯合國訂明年為國際志工永續發展年，鍾東錦、縣議員鄭碧玉、楊明燁、黎尚安等人都到場，並為生日志工慶生、唱生日歌，氣氛溫馨熱鬧。

今年表揚383名志工，其中，徐秋枝是全縣最年長志工，服務時數4076小時，銅鑼鄉竹森社區發展協會志工劉秀香從2011年開始擔任志工，服務時數1萬7009小時，為全縣最高服務時數志工，2名金牌志工上台受獎，現場響起熱烈掌聲，鍾東錦不禁豎大拇指稱讚。