快儲水！桃園這天停水10小時 逾3萬戶受影響

台灣自來水公司第二區管理處表示，為提升桃園地區供水穩定及用水品質，本月20日進行「成功及五福加壓站高壓電氣設備檢驗及流量計汰換三合一工程」，屆時將有3萬3019戶面臨停水10小時，呼籲民眾提前儲水備用。

台水公司表示，停水時間為12月20日上午5時至下午3時，總計10小時，第一階段停水時間為上午8時至下午1時，共5小時，影響範圍包括桃園區11里，分別為三元里、三民里、大有里、大業里、忠義里、春日里、會稽里、檜樂里、汴洲里、福元里、青溪里，以及龜山區龜山里長壽路542巷。

第二階段停水時間為上午5時至下午3時，共10小時，影響範圍包括蘆竹區13里，分別為中山里、五福里、內厝里、南崁里、吉祥里、山鼻里、營盤里、營福里、瓦窯里、福祿里、羊稠里、錦中里、長壽里，以及龜山區3里，包括南上里、南美里、大坑里。

桃園市經發局提醒，為避免供水恢復後出現不穩定現象，民眾應於停水前6小時完成儲水，避免集中在停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間民眾應關閉抽水機電源並慎防火警。建築物自來水進水口低於地面的用戶，應將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。恢復供水後如仍有缺水情況，民眾可撥打自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長詢問。