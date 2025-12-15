防「米奇屋」再現！桃市擬管制住宅囤積行為 拒稽查者最高罰3000元

部分弱勢住戶長期在家中囤積回收物，形成一處處「米奇屋」，但受限現行法規，地方政府常無法強行進入清理，導致鄰居不堪其擾。為解決該現象，桃市府擬定「住宅囤積行為處理自治條例」，未來拒絕稽查者最高可處3000元罰鍰。該法案已通過市政會議審議，將送市議會審議。

環保局表示，桃園市升格後，曾多次面臨住宅內外囤積雜物或資收物所衍生的公安問題，如2020年桃園區某民宅因大量堆置雜物、回收物引發火災。

環保局、消防局盤點，市內嚴重堆積回收物的住戶約有200處，市府透過推動「桃樂資收站」策略，以實質誘因協助這些住戶將回收物兌換民生用品或市民卡加值，盼解決囤積問題，但仍有約10處住戶因個人身心疾病或家庭因素未改善。

去年中壢區也有民眾堆出「米奇屋」，最後市府出動社會、環保、衛生、警察、消防局、建管處、區公所等單位多次到場訪視、協調，才清運完畢。

環保局表示，近來許多區公所接獲反映，有民宅內外囤積雜物或回收物案件，然而受限各局處權責分散、程序不明及法源不足，難以建立一致且可持續的處理機制。

環保局表示，在新制定的自治條例中，將明確規範制定目的、主管與執行機關權責，建立住宅、囤積行為及排出等定義，使執行單位具一致判準；也將採案件分流制度，其中，公寓大廈公共區域由建管處處理，其餘類型住宅由區公所受理。稽查時將會同社會局、衛生局等，必要時由警察局協助。確認囤積後，由行為人自行排出或由區公所協助，並由環保局負責清運。

環保局表示，條例明定行為人不得拒絕或妨礙稽查，違者經勸導無效得處3000元以下罰鍰，得按次處罰；該案已通過市政會議審議，預計本月17日提請市議會審議。