快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

聽新聞
0:00 / 0:00

防「米奇屋」再現！桃市擬管制住宅囤積行為 拒稽查者最高罰3000元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
部分弱勢住戶長期在家中囤積回收物，形成一處處「米奇屋」。為解決該現象，桃市府擬定「住宅囤積行為處理自治條例」，未來拒絕稽查者最高可處3000元罰鍰。圖／桃園市環保局提供
部分弱勢住戶長期在家中囤積回收物，形成一處處「米奇屋」。為解決該現象，桃市府擬定「住宅囤積行為處理自治條例」，未來拒絕稽查者最高可處3000元罰鍰。圖／桃園市環保局提供

部分弱勢住戶長期在家中囤積回收物，形成一處處「米奇屋」，但受限現行法規，地方政府常無法強行進入清理，導致鄰居不堪其擾。為解決該現象，桃市府擬定「住宅囤積行為處理自治條例」，未來拒絕稽查者最高可處3000元罰鍰。該法案已通過市政會議審議，將送市議會審議。

環保局表示，桃園市升格後，曾多次面臨住宅內外囤積雜物或資收物所衍生的公安問題，如2020年桃園區某民宅因大量堆置雜物、回收物引發火災。

環保局、消防局盤點，市內嚴重堆積回收物的住戶約有200處，市府透過推動「桃樂資收站」策略，以實質誘因協助這些住戶將回收物兌換民生用品或市民卡加值，盼解決囤積問題，但仍有約10處住戶因個人身心疾病或家庭因素未改善。

去年中壢區也有民眾堆出「米奇屋」，最後市府出動社會、環保、衛生、警察、消防局、建管處、區公所等單位多次到場訪視、協調，才清運完畢。

環保局表示，近來許多區公所接獲反映，有民宅內外囤積雜物或回收物案件，然而受限各局處權責分散、程序不明及法源不足，難以建立一致且可持續的處理機制。

環保局表示，在新制定的自治條例中，將明確規範制定目的、主管與執行機關權責，建立住宅、囤積行為及排出等定義，使執行單位具一致判準；也將採案件分流制度，其中，公寓大廈公共區域由建管處處理，其餘類型住宅由區公所受理。稽查時將會同社會局、衛生局等，必要時由警察局協助。確認囤積後，由行為人自行排出或由區公所協助，並由環保局負責清運。

環保局表示，條例明定行為人不得拒絕或妨礙稽查，違者經勸導無效得處3000元以下罰鍰，得按次處罰；該案已通過市政會議審議，預計本月17日提請市議會審議。

環保局 住戶 衛生局

延伸閱讀

雲林創設二手物轉轉屋成效佳 環保局增設7個接收站

生熟廚餘丟焚化爐如「燒開水」 立委籲落實源頭減量

台南城西掩埋場一年3度起火 彭啓明：若環保局規畫不當會「自己開自己罰單」

屏東縣餐飲油煙陳情下降5成 環保局推出無煙餐廳美食地圖

相關新聞

快儲水！桃園這天停水10小時 逾3萬戶受影響

台灣自來水公司第二區管理處表示，為提升桃園地區供水穩定及用水品質，本月20日進行「成功及五福加壓站高壓電氣設備檢驗及流量...

防「米奇屋」再現！桃市擬管制住宅囤積行為 拒稽查者最高罰3000元

部分弱勢住戶長期在家中囤積回收物，形成一處處「米奇屋」，但受限現行法規，地方政府常無法強行進入清理，導致鄰居不堪其擾。為...

苗栗BOT綠氫產業示範園區啟動…AI產業鏈進駐利多 地方錯愕憂安全

苗栗縣政府首創BOT氫能產業示範園區今天簽約，合作廠商華城電機股份有限公司2年半後量產，年產至少28萬噸綠氫，估計創造經...

陳治文143萬元議員補助款用途曝 強化桃消第四大隊救災量能

桃園市議員陳治文為強化大溪區、復興區消防人員救災安全及保障民眾生命財產，運用議員補助款約143萬元補助桃園市消防局購置救災設備。圖：第四大隊提供 民進黨籍桃園市議員陳治文為強化大溪區、復興區消防人員救

老街溪右岸芝和橋至領航南橋治理工程竣工

經濟部水利署補助本府水務局辦理「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」，整治工程已於114年10月竣工。本工程承接先前已完成的老街溪環北橋至高速公路橋及老街溪高速公路橋至芝和橋河段，讓老街溪全流域治

全天候自動發證補單！竹市稅務局「QTax 稅快辦」有16項便民服務

為提升全功能櫃台服務效能，新竹市稅務局今舉辦「QTax 稅快辦～稅務自動化服務機」啟用記者會，由代理市長邱臣遠主持啟動儀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。