竹縣府助尖石單親家庭修繕房屋 改善居住安全

中央社／ 新竹縣15日電

竹縣府今天說，橫山區社會福利服務中心社工近日訪視尖石鄉1戶單親家庭，發現房屋窗戶玻璃破裂、冷風直灌，影響居住安全，啟動修繕作業，打造安全溫暖的家。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，橫山區社會福利服務中心社工訪視時，發現單親父親獨自照顧孩子，孩子房間的窗戶已破裂，近日寒流來襲導致室內難以保暖，隨即啟動「新竹縣脆弱家庭居家環境改善補助計畫」，協助修繕。

縣府表示，除修繕窗戶外，社工也協助提供居家清潔服務，整理多年堆積的雜物與油污，並對廚房進行深度清潔，讓原本使用不便的環境，改善為安心生活的空間。

縣府指出，透過相關協助，不僅改善家庭居住環境，傳遞被支持的力量，也藉由社工進入家庭陪伴，能共同面對生活困境。

社會處透過文字表示，新竹縣脆弱家庭居家環境改善補助計畫今年首度辦理，自5月至今已協助3戶脆弱家庭個案，透過即時介入與跨單位合作，進行房屋修繕與整理，為家庭提供實質而溫暖的支持。

