苗栗BOT綠氫產業示範園區啟動…AI產業鏈進駐利多 地方錯愕憂安全

苗栗縣政府首創BOT氫能產業示範園區今天簽約，合作廠商華城電機股份有限公司2年半後量產，年產至少28萬噸綠氫，估計創造經濟產值10億元，縣長鍾東錦並喊話有電、有水、有土地，大矽谷計畫利多，苗栗準備好AI產業鏈來投資設廠。

園區在地的銅鑼鄉民代表徐裕逢等人沒有獲邀參加，他們大感錯愕，表示氫氣極易燃燒，且擴散速度快，萬一發生爆炸風險，今年3月10日公聽會相關安全措施及機制說明不清楚，希望園區運作要公開透明化，一有狀況立即通報地方，並制定緊急應變計畫等相關配套。

華城執行長許逸晟則強調，氫氣跟氫彈差異很大，氫彈是濃縮核子反應的結果，而氫氣存在於大氣，大家都呼吸得到，氫氣製程變成純度比較高，頂多1周的儲存量，以符合國際標準的鋼瓶運送到下游，電子業已普遍使用，安全性完全沒有問題。

鍾東錦、許逸晟今天代表簽訂氫能產業示範區新建營運移轉案，華城指出，案場在銅鑼鄉1.9公頃，華城三階段投資3.27億元，第一階段2.5年，利用太陽光電發電，取用自來水源水源，陰離子交換膜電解電池電解製氫，年產至少28萬噸綠氫。

此外，第二、第三階段附屬事業，第4年投入營運，拆解廢棄光電板，回收金屬材料，矽晶廢料與協力廠商鴻躉股份有限公司，運用矽產氫模組產生氫氣，做成氫燃料發電機，提供半導體廠商無碳電力。