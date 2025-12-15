苗栗BOT綠氫產業示範園區啟動…AI產業鏈進駐利多 地方錯愕憂安全

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣氫能產業示範區新建營運移轉案啟動，縣長鍾東錦（左）、華城電機股份有限公司執行長許逸晟（右）今天代表簽約。記者范榮達／攝影
苗栗縣氫能產業示範區新建營運移轉案啟動，縣長鍾東錦（左）、華城電機股份有限公司執行長許逸晟（右）今天代表簽約。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府首創BOT氫能產業示範園區今天簽約，合作廠商華城電機股份有限公司2年半後量產，年產至少28萬噸綠氫，估計創造經濟產值10億元，縣長鍾東錦並喊話有電、有水、有土地，大矽谷計畫利多，苗栗準備好AI產業鏈來投資設廠。

園區在地的銅鑼鄉民代表徐裕逢等人沒有獲邀參加，他們大感錯愕，表示氫氣極易燃燒，且擴散速度快，萬一發生爆炸風險，今年3月10日公聽會相關安全措施及機制說明不清楚，希望園區運作要公開透明化，一有狀況立即通報地方，並制定緊急應變計畫等相關配套。

華城執行長許逸晟則強調，氫氣跟氫彈差異很大，氫彈是濃縮核子反應的結果，而氫氣存在於大氣，大家都呼吸得到，氫氣製程變成純度比較高，頂多1周的儲存量，以符合國際標準的鋼瓶運送到下游，電子業已普遍使用，安全性完全沒有問題。

鍾東錦、許逸晟今天代表簽訂氫能產業示範區新建營運移轉案，華城指出，案場在銅鑼鄉1.9公頃，華城三階段投資3.27億元，第一階段2.5年，利用太陽光電發電，取用自來水源水源，陰離子交換膜電解電池電解製氫，年產至少28萬噸綠氫。

此外，第二、第三階段附屬事業，第4年投入營運，拆解廢棄光電板，回收金屬材料，矽晶廢料與協力廠商鴻躉股份有限公司，運用矽產氫模組產生氫氣，做成氫燃料發電機，提供半導體廠商無碳電力。

縣府推估氫能產業示範園區BOT，收益逾5000萬元，經濟產值10億元，發展綠氫能源示範應用起步走，鍾東錦認為是邁向低碳永續里程碑，他說，縣府歷經2年多的籌畫，團隊到日本、韓國取經氫能產業，示範園區供應綠電，通霄火力發電發包施工，發電量將倍增，中央推動天花湖水庫案，水、電關鍵縣力、國力，大矽谷計畫只要成形，AI產業鍵廠商進駐，苗栗準備好了。

