桃園市議員陳治文為強化大溪區、復興區消防人員救災安全及保障民眾生命財產，運用議員補助款約143萬元補助桃園市消防局購置救災設備。圖：第四大隊提供

民進黨籍桃園市議員陳治文為強化大溪區、復興區消防人員救災安全及保障民眾生命財產，運用議員補助款約143萬元補助桃園市消防局購置充氣式除汙帳、電動排煙機、Fire Cam火場攝影機、自動甦醒器、捲式擔架、訓練用全身插管安妮、山域搜救用雷射投影機及山域搜救用筆記型電腦等救災救護器材與訓練裝備，期望提升消防單位執行火災搶救、山域搜救及緊急救護之整體效能。

桃園市議員陳治文指出，大溪區與復興區消防單位除了執行救災、救護勤務外，更需要處理山域救援的案件。圖：第四大隊提供

陳治文指出，大溪區與復興區消防單位除了執行救災、救護勤務外，更需要處理山域救援的案件。因此，此次將消防分隊舊有支架式除汙棚汰補為充氣式除汙帳，也將引擎式的排煙機升級為電動排煙機；此外，另外增補救護使用的自動甦醒器及救護訓練模型，針對山域救援的部分也增添指揮救援使用的投影機與筆記型電腦，全面提升消防救災救護量能。

第四大隊表示，陳治文擔任議員期間長期支持及協助消防單位汰換各式救災救護裝備器材與廳舍修繕，對桃市消防能量提升助益良多。圖：第四大隊提供

第四大隊表示，此次採購項目涵蓋多元勤務需求，未來將配置於大溪、圳頂、復興及巴陵等分隊使用，預期可強化消防人員處理火災、救護及山域事故等事故應變能力並提升現場作業安全。陳治文擔任議員期間長期支持及協助消防單位汰換各式救災救護裝備器材與廳舍修繕，對桃市消防能量提升助益良多，消防單位將精進自身專業與議員一同打造安心安全的城市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：陳治文143萬元議員補助款用途曝 強化桃消第四大隊救災量能