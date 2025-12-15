快訊

全天候自動發證補單！竹市稅務局「QTax 稅快辦」有16項便民服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
代理市長邱臣遠體驗24小時發證補單服務。圖／新竹市府提供
代理市長邱臣遠體驗24小時發證補單服務。圖／新竹市府提供

為提升全功能櫃台服務效能，新竹市稅務局今舉辦「QTax 稅快辦～稅務自動化服務機」啟用記者會，由代理市長邱臣遠主持啟動儀式，見證稅務服務新的里程碑。稅務局說，「QTax 稅快辦」創下本島第一，提供24小時全天候自助發證、補單等共16項便民服務，且不受辦公時間限制，讓民眾享有便捷、高效的數位服務，切身感受智慧治理帶來的便利。

稅務局表示，稅務自動化服務機取名「QTax 稅快辦」，代表Quick、Quality及Tax，寓意快速、優質的稅務服務，設置於稅務大樓1樓入口處，是台灣本島唯一的24小時服務。

稅務局說，有意使用的民眾不用請假、不用排隊，只要持身分證、自然人憑證、工商憑證，或是已註冊健保卡就可申請，忘記攜帶身分證或是沒有自然人憑證者，稅務局創新導入「手機認證」機制，透過手機和健保卡卡號，也能快速取得所需文件，歡迎民眾多加利用。民眾如有任何稅務疑問，可至稅務局網站查詢或撥 0800-000321、1999市民服務專線，將有專人為您服務。

邱臣遠表示，在高虹安市府團隊的努力之下，竹市在經濟日報「2025 縣市幸福指數大調查」中拿下全台第2名，尤其在家庭經濟與教育成就更是排名全國第一，是對市政團隊的肯定。為落實高虹安「智慧治理」的施政藍圖，稅務局不斷精進業務智慧創新，推出「QTax 稅快辦～稅務自動化服務機」，提供財產清單、房屋稅繳納證明、稅籍證明及開徵期間補發稅單等16項便民服務。過去，民眾在申請補助或貸款時，還要到國稅局申請所得清單，現在透過跨機關合作，在「QTax 稅快辦」也能一併申請，省時省力。

新竹市稅務局QTax 稅快辦～稅務自動化服務機，提供24小時全天候自助發證、補單等共16項便民服務。圖／新竹市府提供
新竹市稅務局QTax 稅快辦～稅務自動化服務機，提供24小時全天候自助發證、補單等共16項便民服務。圖／新竹市府提供
新竹市稅務局QTax 稅快辦～稅務自動化服務機，提供24小時全天侯自助發證、補單等共16項便民服務。圖／新竹市府提供
新竹市稅務局QTax 稅快辦～稅務自動化服務機，提供24小時全天侯自助發證、補單等共16項便民服務。圖／新竹市府提供

