全天候自動發證補單！竹市稅務局「QTax 稅快辦」有16項便民服務

為提升全功能櫃台服務效能，新竹市稅務局今舉辦「QTax 稅快辦～稅務自動化服務機」啟用記者會，由代理市長邱臣遠主持啟動儀式，見證稅務服務新的里程碑。稅務局說，「QTax 稅快辦」創下本島第一，提供24小時全天候自助發證、補單等共16項便民服務，且不受辦公時間限制，讓民眾享有便捷、高效的數位服務，切身感受智慧治理帶來的便利。

稅務局表示，稅務自動化服務機取名「QTax 稅快辦」，代表Quick、Quality及Tax，寓意快速、優質的稅務服務，設置於稅務大樓1樓入口處，是台灣本島唯一的24小時服務。

稅務局說，有意使用的民眾不用請假、不用排隊，只要持身分證、自然人憑證、工商憑證，或是已註冊健保卡就可申請，忘記攜帶身分證或是沒有自然人憑證者，稅務局創新導入「手機認證」機制，透過手機和健保卡卡號，也能快速取得所需文件，歡迎民眾多加利用。民眾如有任何稅務疑問，可至稅務局網站查詢或撥 0800-000321、1999市民服務專線，將有專人為您服務。