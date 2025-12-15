苗栗縣國際級羽球館卡關 民代盼李洋關愛「多補助經費」

苗栗縣政府擬興建國際級羽球館竹南鎮樂活運動館，計畫經費1.75億元，設計結果必須增加9000多萬元喊停，縣議員廖英利等人認為運動部長李洋是奧運羽球雙打冠軍出身，期盼多多關愛挹注經費促成。

縣府教育處、水利處回應，竹南鎮樂活運動館建設工程計畫目前暫停，評估是否維持完整的10面球場及觀眾席，視經費需求籌措，後續持續推動。

縣府計畫運用海口國小預定地，興建樂活運動館案，原計畫8面球場、沒有觀眾席，運動部前身體育署核定補助1億元，縣款7500萬元，設計階段升級A類國際性、全國性比賽場地，經費大幅攀升，因此先暫停，縣議員廖秀紅、廖英利等多人都關心進度，廖英利更直言，李洋是羽球高手，支持羽球基礎建設，建議縣府態度放軟爭取關愛多補助經費。

縣府指出，竹南鎮樂活運動館設計團隊今年10月說明，樂活運動館計畫總樓地板面積3525平方公尺，每平方公尺造價約4萬5035元，明顯偏離目前工程發包預算，如依原計畫書所提經費辦理設計，恐導致後續工程招標作業執行困難。

依據行政院主計總處公務預算114年度總預算編製作業手冊，所附一般房屋建築費及辦公室翻修編列基準使用說明，單位造價標準6萬1000元，明年6萬7600元，重新評估所需總經費約2億6550萬元，如改以B3類訓練、教學場地，也要增加經費8125萬多元。

縣府表示，竹南鎮樂活運動館計畫書總經費與設計團隊評估後所需經費差異過大，委託技術服務費用逾政府採購法原主契約金額50%限制，且需增加經費尚未取得，縣府先行解約委託設計，等場地及經費確定後重新辦理。