快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

前縣長陳進興辭世享耆壽93歲 楊文科追念：前瞻擘畫新竹藍圖

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科說，前縣長陳進興（左）令人敬重、值得後人學習的典範，其功業足以奠定其歷史地位，厥功至偉。圖為兩人合影。圖／取自新竹縣長楊文科臉書
楊文科說，前縣長陳進興（左）令人敬重、值得後人學習的典範，其功業足以奠定其歷史地位，厥功至偉。圖為兩人合影。圖／取自新竹縣長楊文科臉書

新竹縣前縣長陳進興於5日逝世，享耆壽93歲，各界表達不捨與追思。新竹縣長楊文科在臉書上悼念，陳老縣長在任期間，以前瞻眼光力排眾議，選定中山高貫穿、發展潛力最大的竹北，首創以區段徵收推動縣治遷建，為新竹縣擘畫全新城市藍圖，讓新竹縣走得穩、走得遠。

陳進興曾任新竹縣縣長、立法委員、臺灣省政府要職，是第9、10屆縣長，任內1982年7月1日，原縣轄的新竹市升格為省轄市。陳進興長期為新竹奔走，地方尊稱為是勤政清廉的縣長。

楊文科在臉書指出，1988年他曾陪同陳前縣長賢伉儷，前往日本、韓國考察科學園區。當時陳前縣長為了竹科園區第二期開發，全力以赴，深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展。仍堅定執行政策，承擔所有壓力與責任，這份為地方未來無私付出的精神，至今仍令他印象深刻。

楊文科表示，對於陳進興前縣長的離世，他心中充滿不捨與感念。陳老縣長在任期間，以長遠發展為念，力排眾議，選擇以中山高貫穿、最具發展潛力的竹北，全國首創以區段徵收方式辦理縣治遷建第1人，為新竹縣開啟全新的城市藍圖。

當年1988年縣治正式遷入竹北，從小鎮到城市，從數萬人口到今日繁榮的樣貌，這條路並不容易，卻因為前人的承擔與眼光，讓新竹縣走得穩、走得遠。

楊文科說，前縣長陳進興正是其中令人敬重、值得後人學習的典範之一，其功業足以奠定其歷史地位，厥功至偉。感謝他為新竹縣所做的一切。這些努力不只是過去的記憶，更成為今日持續前進的重要基石。

陳的家屬於報紙刊登，陳進興先生於12月5日在家人陪伴下走完豐富且精彩的人生，享耆壽93歲，謹遵父親囑咐，不驚擾大家，不發訃聞、不辦公祭，家人們與父親道愛、道謝與道別，已於12月11日親視含殮成服火化，謹此敬告諸親友。父親的摯愛永繫家人，建樹澤惠鄉里，德範長留人間，在此感謝大家長久以來對父親的關懷與支持。

楊文科在臉書指出，1988年他曾陪同陳前縣長賢伉儷，前往日本、韓國考察科學園區。圖／取自新竹縣長楊文科臉書
楊文科在臉書指出，1988年他曾陪同陳前縣長賢伉儷，前往日本、韓國考察科學園區。圖／取自新竹縣長楊文科臉書
楊文科說，前縣長陳進興為了竹科園區第二期開發，全力以赴，承擔所有壓力與責任，這份為地方未來無私付出的精神，至今仍令他印象深刻。圖為兩人合影。圖／取自新竹縣長楊文科臉書
楊文科說，前縣長陳進興為了竹科園區第二期開發，全力以赴，承擔所有壓力與責任，這份為地方未來無私付出的精神，至今仍令他印象深刻。圖為兩人合影。圖／取自新竹縣長楊文科臉書

新竹 陳進興 楊文科

延伸閱讀

楊文科開砲批中央「走錯路線」 幽默喊話：男人要加油

藍竹縣長3搶1網內互打 楊文科引「馬謖失街亭」典故示警

斥資9.5億完成一期智慧校園 竹縣湖口高中新校區今天落成

校安問題請辭？竹縣教育局長楊郡慈15日卸任 本人親回：要多陪伴家人

相關新聞

前縣長陳進興辭世享耆壽93歲 楊文科追念：前瞻擘畫新竹藍圖

新竹縣前縣長陳進興於5日逝世，享耆壽93歲，各界表達不捨與追思。新竹縣長楊文科在臉書上悼念，陳老縣長在任期間，以前瞻眼光...

苗栗縣國際級羽球館卡關 民代盼李洋關愛「多補助經費」

苗栗縣政府擬興建國際級羽球館竹南鎮樂活運動館，計畫經費1.75億元，設計結果必須增加9000多萬元喊停，縣議員廖英利等人...

竹南醫院2030年啟用 鍾東錦促補全5類病房

大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用將成為苗栗縣最大規模醫院，縣內醫療資源盤點兒科加護等5類特殊病房最欠缺，縣長鍾...

星期評論／桃園學生在校吸毒 校園反毒防線需補強

桃園市日前驚傳女國中生在校吸食二級毒品「喪屍煙彈」，全身顫抖、走路不穩的「喪屍」樣貌嚇壞同儕，家長也惶恐不安。事件凸顯教...

寒流澆不熄熱情！日本阿波舞團桃園景福宮演出 3萬人搶拍

桃園大廟景福宮今舉辦「舊城創生 共創繁榮」假日市集活動，邀請日本東京高圓寺阿波舞團演出，現場吸引超過3萬人，儘管寒流來襲...

台66高架車速快 桃園平鎮消防車禍救援訓練強化應變力

桃園市消防局第四大隊平鎮分隊轄區含括66快速道路東側路段，因所轄路段為高架橋設計且來往車速快，加上重型機車與汽車爭道，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。