前縣長陳進興辭世享耆壽93歲 楊文科追念：前瞻擘畫新竹藍圖

新竹縣前縣長陳進興於5日逝世，享耆壽93歲，各界表達不捨與追思。新竹縣長楊文科在臉書上悼念，陳老縣長在任期間，以前瞻眼光力排眾議，選定中山高貫穿、發展潛力最大的竹北，首創以區段徵收推動縣治遷建，為新竹縣擘畫全新城市藍圖，讓新竹縣走得穩、走得遠。

陳進興曾任新竹縣縣長、立法委員、臺灣省政府要職，是第9、10屆縣長，任內1982年7月1日，原縣轄的新竹市升格為省轄市。陳進興長期為新竹奔走，地方尊稱為是勤政清廉的縣長。

楊文科在臉書指出，1988年他曾陪同陳前縣長賢伉儷，前往日本、韓國考察科學園區。當時陳前縣長為了竹科園區第二期開發，全力以赴，深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展。仍堅定執行政策，承擔所有壓力與責任，這份為地方未來無私付出的精神，至今仍令他印象深刻。

楊文科表示，對於陳進興前縣長的離世，他心中充滿不捨與感念。陳老縣長在任期間，以長遠發展為念，力排眾議，選擇以中山高貫穿、最具發展潛力的竹北，全國首創以區段徵收方式辦理縣治遷建第1人，為新竹縣開啟全新的城市藍圖。

當年1988年縣治正式遷入竹北，從小鎮到城市，從數萬人口到今日繁榮的樣貌，這條路並不容易，卻因為前人的承擔與眼光，讓新竹縣走得穩、走得遠。

楊文科說，前縣長陳進興正是其中令人敬重、值得後人學習的典範之一，其功業足以奠定其歷史地位，厥功至偉。感謝他為新竹縣所做的一切。這些努力不只是過去的記憶，更成為今日持續前進的重要基石。