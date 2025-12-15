聽新聞
竹南醫院2030年啟用 鍾東錦促補全5類病房

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用，縣長鍾東錦喊話兒科加護等5類特殊病房「必須要有」。圖／大千醫院提供
大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用，縣長鍾東錦喊話兒科加護等5類特殊病房「必須要有」。圖／大千醫院提供

大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用將成為苗栗縣最大規模醫院，縣內醫療資源盤點兒科加護等5類特殊病房最欠缺，縣長鍾東錦認為「必須要有」，完成更好醫療環境拼圖。大千回應，將進一步討論，目標竹南醫院要成為全縣最完善的區域教學醫院。

大千竹南醫院2021年核准，今年10月取得建造執照，興建地上14層、地下5層大樓，進度備受地方矚目，多名縣議員在議會質詢關心；大千預計明年6月動工，2030年9月啟用，申請一般急性病床450床、特殊病床157床，另設立196床住宿長照機構。

鍾東錦說，大千竹南醫院背負鄉親的期望，他認為兒科加護、新生兒加護、燒燙傷、安寧及負壓隔離病房必須要有，尤其孩子深夜被救護車載往外縣市醫院，又或重症患者在人生最後階段想回歸故里，期待設置兒科加護病房、安寧病房是大千竹南醫院的重中之重。

縣府衛生局指出，兒科加護病房指的是15歲以下孩童的加護病房，苗栗未有設置，燒燙傷病房縣內也僅1床，還沒有醫師，苗栗市前年6月間發生牛肉麵氣爆案，3人嚴重燒燙傷，必須送外縣市醫院搶救，都是苗栗人的痛。

衛生局審查大千竹南醫院申請157床特殊病床類別登記時，要求依照2020年12月醫事審議委員會審議，以及衛福部2022年盤點苗栗醫療資源意見，設計兒科加護等5類特殊病床適量配置。

大千醫療集團回應，竹南醫院規畫35個專科，涵蓋內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科、重症加護、心臟血管中心、癌症醫學中心等，至於兒科加護等5類特殊病房，還須進一步討論。

