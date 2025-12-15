星期評論／桃園學生在校吸毒 校園反毒防線需補強

桃園市日前驚傳女國中生在校吸食二級毒品「喪屍煙彈」，全身顫抖、走路不穩的「喪屍」樣貌嚇壞同儕，家長也惶恐不安。事件凸顯教育體系危機應變不足、毒品防治法規疏漏，政府若輕忽嚴重性，任由新興毒品戕害下一代，動搖的恐怕不只是校安，更是國家的未來。

官方數據已敲響警鐘。依衛福部與教育部統計，2024年學生藥物濫用通報達615件，較前一年成長27.3％，其中施用二級毒品案件更暴增59％，毒害校園威脅升高。俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，原為短效麻醉劑，近年屢遭濫用引發多起致命交通事故，去年底納二級毒品管制，危害不容忽視。

更棘手的是，新興毒品往往搭配電子煙作為載具，在學生族群間快速擴散。

喪屍煙彈無色無味、外觀難以辨識，極易規避查緝，成為校園毒害的「隱形破口」。

此次桃園女國中生正是透過電子煙吸食喪屍煙彈，事發當天甚至兩度被查扣電子煙，足見毒品早已藉由電子煙破口滲透校園。

然而，女學生在校內毒癮發作失控，不少同儕目睹留下負面陰影，心理衝擊大。教育單位應以此為鑑，面對已有偏差行為紀錄的學生，校方應時刻提高警覺，一有異常即刻處理、向上通報，還要及時並妥適向親師生說明後續因應作為，避免不安情緒擴散。

毒品步步逼近校園，警方勢必得加速追溯毒品來源，制度面的補強也刻不容緩。國教行動聯盟已示警，現行校安機制與快篩工具不足，政府有責任強化校園識毒教育，並檢視補足查扣、通報與篩檢等法令缺失，同時間更要導入輔導與家庭支持資源。

毒品的傷害，從來不會只是一時失控，濫用依托咪酯可能造成永久性神經損害，對仍在發育階段的學生而言，無疑是對學習能力與人生發展的長期重創。

唯有整合教育、警政、社政與衛政等跨機關力量，築起有效反毒防線，才能真正守護青少年健康成長。