寒流澆不熄熱情！日本阿波舞團桃園景福宮演出 3萬人搶拍

桃園大廟景福宮今舉辦「舊城創生 共創繁榮」假日市集活動，邀請日本東京高圓寺阿波舞團演出，現場吸引超過3萬人，儘管寒流來襲，仍澆不熄民眾熱情，眾人紛紛舉起手機捕捉精彩瞬間。

桃園景福宮配合市府「舊城再生」政策，今特別舉辦假日市集活動，規畫胖卡市集、街頭藝人表演，並邀請日本東京高圓寺阿波舞團來台演出。阿波舞團演出時，多位身穿色彩繽紛傳統服飾的日本舞者魚貫進場。舞者們手舉傳統扇子，伴隨著節奏明快的音樂，在景福宮廣場上展現優美舞姿，瞬間引爆全場氣氛。

景福宮總幹事李詩明表示，本次活動特別邀請日本極具代表性的東京高圓寺阿波舞團來台交流，現場演出氣氛熱烈，日本舞者在表演中邊舞邊高喊日語口號，充分展現日本傳統精神與阿波舞獨特魅力，吸引大批民眾駐足觀賞，現場洋溢熱情歡樂氛圍。