快訊

台南室內裝修承攬國防火藥採購案引爭議 福麥神隱多天發聲了

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

寒流澆不熄熱情！日本阿波舞團桃園景福宮演出 3萬人搶拍

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園大廟景福宮今舉辦「舊城創生 共創繁榮」假日市集活動，邀請日本東京高圓寺阿波舞團演出。圖／桃園景福宮提供
桃園大廟景福宮今舉辦「舊城創生 共創繁榮」假日市集活動，邀請日本東京高圓寺阿波舞團演出。圖／桃園景福宮提供

桃園大廟景福宮今舉辦「舊城創生 共創繁榮」假日市集活動，邀請日本東京高圓寺阿波舞團演出，現場吸引超過3萬人，儘管寒流來襲，仍澆不熄民眾熱情，眾人紛紛舉起手機捕捉精彩瞬間。

桃園景福宮配合市府「舊城再生」政策，今特別舉辦假日市集活動，規畫胖卡市集、街頭藝人表演，並邀請日本東京高圓寺阿波舞團來台演出。阿波舞團演出時，多位身穿色彩繽紛傳統服飾的日本舞者魚貫進場。舞者們手舉傳統扇子，伴隨著節奏明快的音樂，在景福宮廣場上展現優美舞姿，瞬間引爆全場氣氛。

景福宮總幹事李詩明表示，本次活動特別邀請日本極具代表性的東京高圓寺阿波舞團來台交流，現場演出氣氛熱烈，日本舞者在表演中邊舞邊高喊日語口號，充分展現日本傳統精神與阿波舞獨特魅力，吸引大批民眾駐足觀賞，現場洋溢熱情歡樂氛圍。

景福宮主委簡征潭說，市府近年積極推動舊城區硬體環境改善，整體街廓與公共空間煥然一新，市民明顯感受到城市的進步與改變，對市長張善政重視舊城再造、務實推動政策表達高度肯定與感謝。副市長蘇俊賓今也親臨現場，一同感受阿波舞的熱情活力，期盼透過此次文化交流活動，持續深化台日友誼與城市文化連結。

桃園大廟景福宮今舉辦「舊城創生 共創繁榮」假日市集活動，邀請日本東京高圓寺阿波舞團演出。圖／桃園景福宮提供
桃園大廟景福宮今舉辦「舊城創生 共創繁榮」假日市集活動，邀請日本東京高圓寺阿波舞團演出。圖／桃園景福宮提供

日本 舞團 東京

延伸閱讀

央視：日掠奪南京麒麟石建罪惡塔 「八紘一宇」必須拆

霹靂舞世錦賽／ 中國小將連敗日本3選手 奪首面金牌

日本防衛費擬9兆日圓創新高 聚焦反擊能力、沿岸防衛

中日下個衝突點 陸學者：警惕高市12月26日是否參拜靖國神社

相關新聞

寒流澆不熄熱情！日本阿波舞團桃園景福宮演出 3萬人搶拍

桃園大廟景福宮今舉辦「舊城創生 共創繁榮」假日市集活動，邀請日本東京高圓寺阿波舞團演出，現場吸引超過3萬人，儘管寒流來襲...

台66高架車速快 桃園平鎮消防車禍救援訓練強化應變力

桃園市消防局第四大隊平鎮分隊轄區含括66快速道路東側路段，因所轄路段為高架橋設計且來往車速快，加上重型機車與汽車爭道，一...

新埔文山步道「木棧道」特色爆紅湧人潮 鄰校籲上課時間勿入校園

新竹縣新埔鎮「文山步道」近來爆紅，因距離竹北生活圈近、景致良好，成為民眾近郊健行的熱門選擇。然而人潮湧入帶來學校管理壓力...

桃園2大社宅基地招標 最大複合型社宅估2031年完工

桃市府目標推動1萬戶社會住宅，除利用素地興建外，也針對市內舊有建物活化，其中，中壢區新明市場、平鎮游泳池基地將分別規畫1...

寶山第二水庫列無人機禁航區 新竹縣今年查獲8件違規

新竹縣政府從今年7月起至今，陸續接獲內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊通報，於寶山第二水庫查獲8件無人機違規操作案件。...

台3線61支桿線下地找回天際線 「金路獎」苗栗奪省道景觀類第一

交通界奧斯卡獎之稱「金路獎」日前頒獎，苗栗縣獲3獎亮眼，其中，台3線苗栗縣大湖、卓蘭7.5公里路段移除61支桿線力找回天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。