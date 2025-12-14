聽新聞
台66高架車速快 桃園平鎮消防車禍救援訓練強化應變力
桃園市消防局第四大隊平鎮分隊轄區含括66快速道路東側路段，因所轄路段為高架橋設計且來往車速快，加上重型機車與汽車爭道，一旦發生交通事故常為複雜性且傷勢嚴重的災害，因此消防局將平鎮分隊編列為「中型救援分隊」，配置相應救援裝備器材以因應各種車禍事故緊急救援。
為強化消防人員面對各種車禍事故的應變處置能力，平鎮消防分隊今在平鎮區「北區實業社」車輛報廢場，規畫辦理兩梯次車禍救援教育訓練，訓練對象為平鎮分隊消防人員及義消人員，當事故發生且救援能量有限時，義消人員即是最佳的救援夥伴，能於第一時間趕至現場馳援，共同協助將患者脫困送醫。
由於現今車輛廠牌、種類繁多，車體結構與材料迥異，救援方式也截然不同，面對複雜的事故型態，桃園市消防局除逐年採購相應救援裝備器材供各外勤分隊使用外，同時也編定車輛救援訓練教材供第一線消防人員平時訓練使用，包括現場危害評估與管理、建立作業區域、車輛穩固與斷電、接近患者並維持其生命徵象、創造適當空間、脫困傷患及現場復原等七大流程，另外電動車輛逐年增加，面對電動車救援還須考慮高壓電線路分布走向及電池遭破壞後隨之而來的激烈燃燒反應。
平鎮分隊長黃嘉男表示，坊間各車廠不斷推出新車系，設計結構與材料的複雜性也隨之增加，唯有透過不斷地研究、學習及訓練，才能通盤了解各種車輛的特性，在危急時刻迅速找到車體的弱點與危險，並在面對複雜的災害，優先以救援者與被救者的「安全」為考量，圓滿達成任務。
