快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

新埔文山步道「木棧道」特色爆紅湧人潮 鄰校籲上課時間勿入校園

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
不少民眾看準高架棧道、山稜視野，湧入人潮明顯增加。記者郭政芬／攝影
不少民眾看準高架棧道、山稜視野，湧入人潮明顯增加。記者郭政芬／攝影

新竹縣新埔鎮「文山步道」近來爆紅，因距離竹北生活圈近、景致良好，成為民眾近郊健行的熱門選擇。然而人潮湧入帶來學校管理壓力，因步道另一出入口可直通文山國小，過去曾有登山客成群進入校園，喧嘩影響上課。校方後續加裝新門，平日上課時間關閉，僅於早上7點半前、下午4點學生放學後及假日開放，希望在安全與民眾需求間取得平衡。

新埔鎮公所推動的「文山步道」近年逐步成形，第一期工程以約1100萬元打造親子級步道與觀景平台，文山步道去年8月完工，是近期網紅與親子族群熱愛的打卡點。不少民眾看準高架棧道、山稜視野，湧入人潮明顯增加。

新埔鎮公所指出，文山步道木棧道設計參考台中大坑步道，但考量地形與使用安全，大坑步道階距約30公分，文山步道則縮小至以15公分為主。

鎮公所說明，木棧道之後的路段坡度較陡、挑戰性高，部分區段仍保留天然步道樣貌，提醒民眾應評估自身體力與狀況再行挑戰。未來將同步推動其他步道修繕工程，逐步完善整體步道路網，提升休憩與使用量能。

不過，步道人潮成長，也為鄰近學校帶來管理壓力。新埔鎮文山國小指出，文山步道的出入口與校園後方僅相隔5公尺，過去未設立後門時，在登山步道張貼告示牌「勿於上課期間入校」，仍擋不住人潮，登山客成群進入校園，有些會喧嘩聊天，確實會影響教室上課，家長擔心陌生人隨意出入，校方也深感困擾。

為此，文山國小在今年3月起裝設後門，平日上課時間關閉，不過上個月仍有民眾開門闖入，遭老師勸導後離去。校方提醒，為方便民眾的登山，在早上7點半前、下午4點後（學生放學後）都會開放校園，假日與寒暑假皆開放，盡量在便利民眾與學生安全間取得平衡，也希望民眾尊重校園管理措施，避免逕自進入，以免影響學生學習。

因步道另一出入口可直通文山國小，過去曾有登山客成群進入校園，喧嘩影響上課。校方張貼告示提醒登山客。記者郭政芬／攝影
因步道另一出入口可直通文山國小，過去曾有登山客成群進入校園，喧嘩影響上課。校方張貼告示提醒登山客。記者郭政芬／攝影
文山步道去年8月完工，是近期網紅與親子族群熱愛的打卡點。記者郭政芬／攝影
文山步道去年8月完工，是近期網紅與親子族群熱愛的打卡點。記者郭政芬／攝影
新竹縣新埔鎮「文山步道」近來爆紅，因距離竹北生活圈近、景致良好，成為民眾近郊健行的熱門選擇。記者郭政芬／攝影
新竹縣新埔鎮「文山步道」近來爆紅，因距離竹北生活圈近、景致良好，成為民眾近郊健行的熱門選擇。記者郭政芬／攝影
校方後續加裝新門，平日上課時間關閉，僅於早上7點半前、下午4點學生放學後及假日開放。記者郭政芬／攝影
校方後續加裝新門，平日上課時間關閉，僅於早上7點半前、下午4點學生放學後及假日開放。記者郭政芬／攝影

校園 後門 親子

延伸閱讀

北海道登山客遭熊襲喪命 GPS手錶曝「移動軌跡」揭遺體被拖行真相

卡6年終於動了！台中文山焚化廠BOT案簽約 拚2030年上線營運

萬華宗教盛事青山王祭登場 保儀尊王披虎頭首參與遶境

北市這2區是藍白合新人深水區 藍：目標拉下民進黨幾席

相關新聞

桃園航空城51拆遷戶 交部要取消獎勵惹議

桃園航空城地方促進會前晚召開會員大會，會員爆料，交通部負責的蛋黃區無法如期交屋，近期發公文給51戶拆遷戶，因期限已到要取...

新埔文山步道「木棧道」特色爆紅湧人潮 鄰校籲上課時間勿入校園

新竹縣新埔鎮「文山步道」近來爆紅，因距離竹北生活圈近、景致良好，成為民眾近郊健行的熱門選擇。然而人潮湧入帶來學校管理壓力...

桃園2大社宅基地招標 最大複合型社宅估2031年完工

桃市府目標推動1萬戶社會住宅，除利用素地興建外，也針對市內舊有建物活化，其中，中壢區新明市場、平鎮游泳池基地將分別規畫1...

寶山第二水庫列無人機禁航區 新竹縣今年查獲8件違規

新竹縣政府從今年7月起至今，陸續接獲內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊通報，於寶山第二水庫查獲8件無人機違規操作案件。...

台3線61支桿線下地找回天際線 「金路獎」苗栗奪省道景觀類第一

交通界奧斯卡獎之稱「金路獎」日前頒獎，苗栗縣獲3獎亮眼，其中，台3線苗栗縣大湖、卓蘭7.5公里路段移除61支桿線力找回天...

5類特殊病房苗栗最欠缺 鍾東錦喊話大千竹南醫院「必須要有」

大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用將成為苗栗縣最大規模醫院，縣內醫療資源盤點兒科加護等5類特殊病房最欠缺，縣長鍾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。