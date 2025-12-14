新埔文山步道「木棧道」特色爆紅湧人潮 鄰校籲上課時間勿入校園

新竹縣新埔鎮「文山步道」近來爆紅，因距離竹北生活圈近、景致良好，成為民眾近郊健行的熱門選擇。然而人潮湧入帶來學校管理壓力，因步道另一出入口可直通文山國小，過去曾有登山客成群進入校園，喧嘩影響上課。校方後續加裝新門，平日上課時間關閉，僅於早上7點半前、下午4點學生放學後及假日開放，希望在安全與民眾需求間取得平衡。

新埔鎮公所推動的「文山步道」近年逐步成形，第一期工程以約1100萬元打造親子級步道與觀景平台，文山步道去年8月完工，是近期網紅與親子族群熱愛的打卡點。不少民眾看準高架棧道、山稜視野，湧入人潮明顯增加。

新埔鎮公所指出，文山步道木棧道設計參考台中大坑步道，但考量地形與使用安全，大坑步道階距約30公分，文山步道則縮小至以15公分為主。

鎮公所說明，木棧道之後的路段坡度較陡、挑戰性高，部分區段仍保留天然步道樣貌，提醒民眾應評估自身體力與狀況再行挑戰。未來將同步推動其他步道修繕工程，逐步完善整體步道路網，提升休憩與使用量能。

不過，步道人潮成長，也為鄰近學校帶來管理壓力。新埔鎮文山國小指出，文山步道的出入口與校園後方僅相隔5公尺，過去未設立後門時，在登山步道張貼告示牌「勿於上課期間入校」，仍擋不住人潮，登山客成群進入校園，有些會喧嘩聊天，確實會影響教室上課，家長擔心陌生人隨意出入，校方也深感困擾。