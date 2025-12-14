桃園2大社宅基地招標 最大複合型社宅估2031年完工

桃市府目標推動1萬戶社會住宅，除利用素地興建外，也針對市內舊有建物活化，其中，中壢區新明市場、平鎮游泳池基地將分別規畫140戶和460戶社宅，2案目前正在招標中，預計明年第1季決標開始設計，2027年開工並於2031年開放入住。

住宅處表示，中壢新明市場社宅是桃園首座結合市場的社會住宅，基地距機場捷運老街溪站約500公尺，基地面積為3205平方公尺，規畫興建總樓地板面積約2萬5335平方公尺，初估興建地下4地上13層樓。

其中有140戶社會住宅，以1房型（室內10至12坪）的配比最高達50%，2房型（室內18至20坪）約30%和3房型（室內20至27坪）20%，興辦後的建築物樓下層提供市場等複合型商場、公托中心、社區式長照機構和身障就業的作業空間，興辦總經費約18億元。

另鄰近國1中壢交流道的平鎮游泳池基地閒置已久，住宅處表示，該基地達9862平方公尺，預計興建總樓地板面積約7萬5000平方公尺，約460戶社宅，也是以1房型最多約50%，2房型、3房型總共50%。未來社宅空間將整合設置運動空間、公托、早療空間和長照機構，將會是桃園規模最大的複合型社會住宅，興建總金額達52億5530元。