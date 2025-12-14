快訊

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

寶山第二水庫列無人機禁航區 新竹縣今年查獲8件違規

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
水庫管理機關已於今年陸續建置無人機被動式偵測系統，可同步定位操作者 GPS 位置，警察機關得以迅速到場查處。圖／新竹縣府提供
水庫管理機關已於今年陸續建置無人機被動式偵測系統，可同步定位操作者 GPS 位置，警察機關得以迅速到場查處。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府從今年7月起至今，陸續接獲內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊通報，於寶山第二水庫查獲8件無人機違規操作案件。新竹縣府呼籲，水庫屬國家重要基礎設施，已公告為無人機禁航區，請民眾切勿心存僥倖，以免因違規受罰。

新竹縣政府交通旅遊處指出，為維護設施安全與公共秩序，水庫管理機關已於今年陸續建置無人機被動式偵測系統，可即時掌握無人機起飛位置、飛行動向及高度，並同步定位操作者 GPS 位置，警察機關得以迅速到場查處。依「民用航空法」規定，違規者可處3萬至150萬元罰鍰。若情節重大，主管機關更可直接沒入遙控無人機。

近期遭查獲的民眾多表示，未充分了解航空法規，或誤信無人機原廠操作軟體即可辨識禁限航區，且會主動提醒或禁止操作。

為避免民眾因資訊不足而誤觸法令，縣府表示，除透過社群媒體持續加強宣導外，也已函請經濟部水利署北區水資源分署於水庫觀景平台增設禁止飛行告示，並建議警察機關在了解現場狀況後，以勸導為優先，提升民眾法規認知。

新竹縣政府重申，民眾購置無人機後，務必遵循交通部訂定之「民用航空法」及「遙控無人機管理規則」，並下載使用交通部「DRONE MAP 無人機行動服務 APP」查詢禁限航區。請於確認合法空域後再行飛行，以免因未注意相關規定而遭裁罰，造成不必要損失。

新竹縣政府表示，最新遙控無人機空域圖資，可參考交通部民用航空局網站。

https://drone.caa.gov.tw/

新竹 水庫 警察

延伸閱讀

無人機襲蘇丹南部 聯合國維和部隊6人喪命

軍民兩用…中國無人機航母「九天」 陝西成功首飛

俄稱擊落287架烏克蘭無人機 莫斯科機場短暫關閉

最大載荷6噸！陸「無人機航母」九天無人機成功首飛

相關新聞

桃園航空城51拆遷戶 交部要取消獎勵惹議

桃園航空城地方促進會前晚召開會員大會，會員爆料，交通部負責的蛋黃區無法如期交屋，近期發公文給51戶拆遷戶，因期限已到要取...

桃園2大社宅基地招標 最大複合型社宅估2031年完工

桃市府目標推動1萬戶社會住宅，除利用素地興建外，也針對市內舊有建物活化，其中，中壢區新明市場、平鎮游泳池基地將分別規畫1...

寶山第二水庫列無人機禁航區 新竹縣今年查獲8件違規

新竹縣政府從今年7月起至今，陸續接獲內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊通報，於寶山第二水庫查獲8件無人機違規操作案件。...

台3線61支桿線下地找回天際線 「金路獎」苗栗奪省道景觀類第一

交通界奧斯卡獎之稱「金路獎」日前頒獎，苗栗縣獲3獎亮眼，其中，台3線苗栗縣大湖、卓蘭7.5公里路段移除61支桿線力找回天...

5類特殊病房苗栗最欠缺 鍾東錦喊話大千竹南醫院「必須要有」

大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用將成為苗栗縣最大規模醫院，縣內醫療資源盤點兒科加護等5類特殊病房最欠缺，縣長鍾...

大手牽小手！桃園市表揚128名幼教楷模 攜手創新育才深耕幼教

桃市府昨舉辦「攜手遇愛 創新育才」頒獎典禮，表揚今年度128名績優教保夥伴，共涵蓋8間幼兒園、90名教保服務人員及30名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。