台3線61支桿線下地找回天際線 「金路獎」苗栗奪省道景觀類第一

交通界奧斯卡獎之稱「金路獎」日前頒獎，苗栗縣獲3獎亮眼，其中，台3線苗栗縣大湖、卓蘭7.5公里路段移除61支桿線力找回天際線，勇奪省道優良景觀類第一名。

交通部第26屆金路獎12月12日頒獎，台3線138公里至145公里500公尺大湖、卓蘭段，公路局中區養護工程分局苗栗工務段獲優良景觀類省道第一名，苗栗縣政府於「路況養護」及「橋梁維護」奪下非6都第2名，連續兩年金路獎績優單位。

「台3線沿線開出一座座小型野草花園」！苗栗工務段長黃陳全說，「路安、路美、永續」為尺，得獎的7.5公里路段，移除61支路側桿件，找回天際線，增加綠地軟鋪、透水混凝土鋪面，設置多孔隙塊石溝，提升隙地保水面積1550平方公尺。

黃陳全指出，中分局與苗栗工務段在專家學者的建議下，模擬自然群落的樣貌，打造「自然式植栽」示範區，開拓路側視野，不只讓沿線更好看，更提供了鳥類與授粉昆蟲的棲地，「把浪漫台3走成永續」。