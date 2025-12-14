快訊

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

台3線61支桿線下地找回天際線 「金路獎」苗栗奪省道景觀類第一

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台3線145公里看見韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，公路局改善前、後（圖）大不同，圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台3線145公里看見韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，公路局改善前、後（圖）大不同，圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

交通界奧斯卡獎之稱「金路獎」日前頒獎，苗栗縣獲3獎亮眼，其中，台3線苗栗縣大湖、卓蘭7.5公里路段移除61支桿線力找回天際線，勇奪省道優良景觀類第一名。

交通部第26屆金路獎12月12日頒獎，台3線138公里至145公里500公尺大湖、卓蘭段，公路局中區養護工程分局苗栗工務段獲優良景觀類省道第一名，苗栗縣政府於「路況養護」及「橋梁維護」奪下非6都第2名，連續兩年金路獎績優單位。

「台3線沿線開出一座座小型野草花園」！苗栗工務段長黃陳全說，「路安、路美、永續」為尺，得獎的7.5公里路段，移除61支路側桿件，找回天際線，增加綠地軟鋪、透水混凝土鋪面，設置多孔隙塊石溝，提升隙地保水面積1550平方公尺。

黃陳全指出，中分局與苗栗工務段在專家學者的建議下，模擬自然群落的樣貌，打造「自然式植栽」示範區，開拓路側視野，不只讓沿線更好看，更提供了鳥類與授粉昆蟲的棲地，「把浪漫台3走成永續」。

苗栗縣政府連兩年獲得金路獎肯定，縣府交通工務處長古明弘表示，道路維護靠的是團隊全年無休、日夜巡查，縣道11條、長度252公里，鄉道119條、長度773公里，巡檢、補洞、改善老化路段樣樣不馬虎，並積極爭取經費，逐步提升用路安全。此外，管轄1482座橋梁，每兩年定期檢測一次，並依檢測結果編列維修經費。

台3線145公里看見韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，公路局改善前（圖）、後大不同，圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台3線145公里看見韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，公路局改善前（圖）、後大不同，圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台3線145公里看見韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，公路局改善前、後（圖）大不同，圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台3線145公里看見韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，公路局改善前、後（圖）大不同，圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台3線145公里看見韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，公路局改善前（圖）、後大不同，圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供
台3線145公里看見韌性保水與遠眺卓蘭鎮壯闊大安溪河谷平原，公路局改善前（圖）、後大不同，圖／公路局中區養護工程分局苗栗工務段提供

苗栗縣 永續 橋梁

延伸閱讀

5類特殊病房苗栗最欠缺 鍾東錦喊話大千竹南醫院「必須要有」

影／走過55載...苗栗家扶苗栗服務處新館落成 建構全縣「服務金三角」

苗栗大湖草莓季登場 農會推全新相關商品

苗栗縣府證實了 苗栗客運明年元旦接手亦捷科際9路線

相關新聞

桃園航空城51拆遷戶 交部要取消獎勵惹議

桃園航空城地方促進會前晚召開會員大會，會員爆料，交通部負責的蛋黃區無法如期交屋，近期發公文給51戶拆遷戶，因期限已到要取...

桃園2大社宅基地招標 最大複合型社宅估2031年完工

桃市府目標推動1萬戶社會住宅，除利用素地興建外，也針對市內舊有建物活化，其中，中壢區新明市場、平鎮游泳池基地將分別規畫1...

寶山第二水庫列無人機禁航區 新竹縣今年查獲8件違規

新竹縣政府從今年7月起至今，陸續接獲內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊通報，於寶山第二水庫查獲8件無人機違規操作案件。...

台3線61支桿線下地找回天際線 「金路獎」苗栗奪省道景觀類第一

交通界奧斯卡獎之稱「金路獎」日前頒獎，苗栗縣獲3獎亮眼，其中，台3線苗栗縣大湖、卓蘭7.5公里路段移除61支桿線力找回天...

5類特殊病房苗栗最欠缺 鍾東錦喊話大千竹南醫院「必須要有」

大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用將成為苗栗縣最大規模醫院，縣內醫療資源盤點兒科加護等5類特殊病房最欠缺，縣長鍾...

大手牽小手！桃園市表揚128名幼教楷模 攜手創新育才深耕幼教

桃市府昨舉辦「攜手遇愛 創新育才」頒獎典禮，表揚今年度128名績優教保夥伴，共涵蓋8間幼兒園、90名教保服務人員及30名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。