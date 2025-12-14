快訊

5類特殊病房苗栗最欠缺 鍾東錦喊話大千竹南醫院「必須要有」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用，縣長鍾東錦喊話兒科加護等5類特殊病房「必須要有」。圖／大千醫院提供
大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用，縣長鍾東錦喊話兒科加護等5類特殊病房「必須要有」。圖／大千醫院提供

大千醫療社團法人竹南醫院預計2030年啟用將成為苗栗縣最大規模醫院，縣內醫療資源盤點兒科加護等5類特殊病房最欠缺，縣長鍾東錦認為「必須要有」，完成更好醫療環境拼圖。

大千則回應表示，竹南醫院規畫35個專科，涵蓋內科、外科、婦產科、兒科、急診醫學科、重症加護、心臟血管中心、癌症醫學中心等，目標成為全縣最完善的區域教學醫院，至於鍾縣長「點名」的兒科加護等5類特殊病房，還在進一步討論中。

大千竹南醫院2021年核准，今年10月取得建造執照，興建地上14層、地下5層大樓，進度備受地方矚目，多名縣議員在議會質詢關心，大千預計明年6月動工，2030年9月啟用，申請一般急性病床450床、特殊病床157床，另設立196床住宿長照機構。

鍾東錦說，大千竹南醫院背負鄉親的期望，兒科加護、新生兒加護、燒燙傷、安寧，及負壓隔離病房必須要有，尤其孩子深夜被救護車載往外縣市醫院，又或重症患者在人生最後階段想回歸故里，因此兒科加護病房、安寧病房，更是大千竹南醫院的重中之重。

縣府衛生局指出，兒科加護病房指的是15歲以下孩童的加護病房，尤其2、3歲的幼兒，目前全縣沒有，此外，燒燙傷病房只有1床，還沒有醫師，苗栗市前年6月間發生牛肉麵氣爆案，3人嚴重燒燙傷，必須送外縣市醫院搶救，都是苗栗人的痛。

衛生局審查核定大千竹南醫院申請157床特殊病床類別登記時，要求依照2020年12月醫事審議委員會審議，及衛福部2022年盤點苗栗醫療資源意見，設計兒科加護等5類特殊病床適量配置。

兒科 衛生局 加護病房

