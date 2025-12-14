大手牽小手！桃園市表揚128名幼教楷模 攜手創新育才深耕幼教

桃市府昨舉辦「攜手遇愛 創新育才」頒獎典禮，表揚今年度128名績優教保夥伴，共涵蓋8間幼兒園、90名教保服務人員及30名行政後勤人員。市長張善政說，幼兒園階段對孩子的成長與學習極具影響力，感謝每位教保服務人員的耐心、愛心與關心，陪伴孩子快樂成長，為未來學習奠定良好基礎。

教育局表示，今年獲獎的教保服務機構與人員個個身懷絕技，展現桃園幼教的多元與創新作為，包括曾獲教育部教學卓越銀質獎，秉持「帶好每個孩子」理念，發展以幼兒為主的統整課程的「桃捷非營利幼兒園」，今年更辦理「我與桃捷的100種關係」作品典藏展，由幼兒擔任小小導覽員，充分展現孩子作為學習與展覽主體的教育精神。

大溪永福國小附設幼兒園致力於自然生態與食農教育，善用校園動植物、智慧灌溉網室及養蜂體驗，讓幼兒親手種植、採收，從土地中理解生態與飲食的關係，培養對大自然的尊重與永續生活的態度。

觀音國小附幼兼任主任的教師鄭臻妹，是本土語傳承推手，長年推動本土語言融入教保課程，透過客語歌謠與律動，營造生活化的學習情境，深化幼兒對在地文化的認識與表達能力。

私立中壢工業區聯合幼兒園教師范庭瑄則是小小工匠啟發者，主動規劃「木工區課程」，活化閒置空間，循序漸進引導幼兒安全使用工具，從基礎造型到自主創作，培養幼兒的創造力與解決問題能力。

教育局說，除了教學第一線教師，默默奉獻的行政人員也是幼教體系穩定運作的關鍵，中壢幼兒園行政組長林淑玲今年榮獲優良人員表揚，長期綜理行政與採購事務，以優化流程、嚴謹把關工程與設備的專業，成為教學現場穩定運作的重要後盾，並積極支援市府多項幼教計畫。