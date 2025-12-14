聽新聞
桃園航空城51拆遷戶 交部要取消獎勵惹議

聯合報／ 記者鄭國樑甘芝萁／連線報導

桃園航空城地方促進會前晚召開會員大會，會員爆料，交通部負責的蛋黃區無法如期交屋，近期發公文給51戶拆遷戶，因期限已到要取消自動搬遷獎勵，對比桃市府負責的蛋白區拆遷戶仍享有獎勵，中央、地方不同調，預計17日到立法院陳情。桃園市長張善政出席力挺說，不能一國兩制，將請立委代為爭取權益。

航空城住戶拆遷是開發進度卡關的主因。促進會理事長陳錫達表示，拆遷戶選擇政府的安置住宅，政府當初宣誓「先建後拆」，但交通部負責的蛋黃區不能如期交屋，已延宕2年多，最近以一紙公文說8月底自動搬遷期限已到，沒搬走或未完成搬遷點交者，取消拆遷補償費15%獎勵。

有拆遷戶詢問安置住宅還沒完成交屋，沒地方住，但交通部卻不理會，不管拆遷戶要住哪裡，執意按「依規定辦理」，讓拆遷戶人心惶惶。議員徐其萬強調，中央作法簡直是要逼拆遷戶再次抗爭。

陳錫達說，對照市府負責的蛋白區，自動搬遷獎勵的原期限和蛋黃區都是8月31日，但市府先前允諾考量安置住宅未能如期交屋，即同意拆遷戶切結，一旦接到交屋通知，3個月內完成搬遷，仍能領15%獎勵。

陳錫達說，中央粗暴對待51戶已引發恐慌，擔心後續獎勵期限快到了，像重建補助每坪3萬元等，因為政府延宕工程，反而讓拆遷戶無法在期限內完成，也怕獎勵會被取消。

張善政表示，航空城拆遷戶安置和搬遷獎勵，市府負責的部分都有腹案，對拆遷戶建議合理的都從善如流，中央負責的要拜託立委繼續努力，不要變成「一國兩制」。

桃園 航空城 交通部

