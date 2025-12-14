桃園處理廚餘 緊急發包1788萬標案

中央政府為防非洲豬瘟禁用廚餘養豬，政策持續到今年底，桃園雖然公私合力處理廚餘尚有餘裕，但委由民間處理的開口合約1.5個月已經燒掉1500萬元，為了撐到年底，再緊急發包1788萬餘元標案，環保局呼籲民眾惜食及廚餘瀝乾水分，減輕後端處理壓力。

桃園市環保局指出，桃園1天約有180噸廚餘，其中70噸來自家戶，30噸來自學校團膳，另有80噸是事業廚餘。原本委外處理廚餘是1噸5000元，但近日物價波動，處理費已經漲到1噸5600元，所需經費不得不增加。

桃園目前200頭以上、用廚餘當飼料的養豬戶有93家，有68家已設置廚餘蒸煮監控系統並完成查驗。環保局表示，豬農如果未建置此設備並通過查驗，明年就無法用廚餘養豬。

彰化縣500多場養豬場、75萬頭毛豬之中有33場、5萬多頭黑毛豬靠廚餘餵養。彰化縣養豬協會昨天在員林市三和公園推廣促銷國產豬肉，活動中提到非洲豬瘟衍生禁止廚餘養豬，但短期間內如用廚餘養豬，廚餘必須先合格蒸煮。

彰化縣動物防疫所表示，中央禁止廚餘養豬的1年緩衝時間內，可使用合格蒸煮設備消毒廚餘，每套設備12萬元至15萬元，可向政府申請補助。

環保局回應說，中央對蒸煮設備及運送車輛都做了嚴格規定和管理，按照現行政策1年後禁用廚餘養豬，相關設備也都無用武之地，已建議33戶廚餘養豬戶不要申設設備，彰化縣申設為0。

台中市環保局說明，明年餐廳、團膳等事業廚餘有條件開放再利用養豬場養豬，中市再利用養豬場正積極依中央政策裝設相關監管設施，未來事業單位可洽再利用養豬場協助收運廚餘，讓廚餘資源能有效再利用。

環保局指出，目前台中市養豬戶有36場是廚餘養豬，除2場轉型為飼養養豬外，32場提出申請裝設蒸煮設備溫度與影像監視系，其中28家設備裝設完成，截至12月12日已14家現場勘查通過。