聽新聞
0:00 / 0:00

桃園處理廚餘 緊急發包1788萬標案

聯合報／ 記者陳俊智趙容萱簡慧珍／連線報導

中央政府為防非洲豬瘟禁用廚餘養豬，政策持續到今年底，桃園雖然公私合力處理廚餘尚有餘裕，但委由民間處理的開口合約1.5個月已經燒掉1500萬元，為了撐到年底，再緊急發包1788萬餘元標案，環保局呼籲民眾惜食及廚餘瀝乾水分，減輕後端處理壓力。

桃園市環保局指出，桃園1天約有180噸廚餘，其中70噸來自家戶，30噸來自學校團膳，另有80噸是事業廚餘。原本委外處理廚餘是1噸5000元，但近日物價波動，處理費已經漲到1噸5600元，所需經費不得不增加。

桃園目前200頭以上、用廚餘當飼料的養豬戶有93家，有68家已設置廚餘蒸煮監控系統並完成查驗。環保局表示，豬農如果未建置此設備並通過查驗，明年就無法用廚餘養豬。

彰化縣500多場養豬場、75萬頭毛豬之中有33場、5萬多頭黑毛豬靠廚餘餵養。彰化縣養豬協會昨天在員林市三和公園推廣促銷國產豬肉，活動中提到非洲豬瘟衍生禁止廚餘養豬，但短期間內如用廚餘養豬，廚餘必須先合格蒸煮。

彰化縣動物防疫所表示，中央禁止廚餘養豬的1年緩衝時間內，可使用合格蒸煮設備消毒廚餘，每套設備12萬元至15萬元，可向政府申請補助。

環保局回應說，中央對蒸煮設備及運送車輛都做了嚴格規定和管理，按照現行政策1年後禁用廚餘養豬，相關設備也都無用武之地，已建議33戶廚餘養豬戶不要申設設備，彰化縣申設為0。

台中市環保局說明，明年餐廳、團膳等事業廚餘有條件開放再利用養豬場養豬，中市再利用養豬場正積極依中央政策裝設相關監管設施，未來事業單位可洽再利用養豬場協助收運廚餘，讓廚餘資源能有效再利用。

環保局指出，目前台中市養豬戶有36場是廚餘養豬，除2場轉型為飼養養豬外，32場提出申請裝設蒸煮設備溫度與影像監視系，其中28家設備裝設完成，截至12月12日已14家現場勘查通過。

桃園 廚餘 環保局

延伸閱讀

全台最大垃圾山難消？台中議員批「僅去化1/5」 環保局說話了

廚餘養豬寬限期有變化 彰化申請補助蒸煮廚餘設備案件掛0

不到2個月燒掉1500萬 桃園動支災準金處理事業廚餘

彰化學校午餐廚餘回收亂象橫生 教師憂湯汁流入排水溝成「臭學校」

相關新聞

桃園航空城51拆遷戶 交部要取消獎勵惹議

桃園航空城地方促進會前晚召開會員大會，會員爆料，交通部負責的蛋黃區無法如期交屋，近期發公文給51戶拆遷戶，因期限已到要取...

桃園處理廚餘 緊急發包1788萬標案

中央政府為防非洲豬瘟禁用廚餘養豬，政策持續到今年底，桃園雖然公私合力處理廚餘尚有餘裕，但委由民間處理的開口合約1.5個月...

服務近30年「救災、助弱勢」 桃園消防小隊長獲全國好人好事八德獎

桃園市消防局圳頂分隊小隊長陳彥志服務近30年，長年關懷弱勢，獲得全國好人好事八德獎，樹立了基層公務員為民服務、關懷社會的...

健保開辦30周年數位服務評比 桃竹苗13家績優公所獲表揚

「原來加健保這麼簡單，透過手機就能一指完成」，李小姐離職待業中，為銜接健保加保，電話洽詢公所承辦人，得知只要下載健保快易...

航空城安置拆遷戶中央地方不同調？張善政盼勿一國兩制

桃園航空城開發案繼先前拆遷戶配地、配屋因央行打房，辦不到低移和足夠額度的貸款，近日又發生中央負責的機場園區（蛋黃區）拆遷...

不用出國也能一秒到歐洲 桃園月眉濕地即起交管控人車

桃園市月眉人工濕地種植大片落羽松，預計12月下旬開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面，彷彿置身歐洲，由於不用門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。