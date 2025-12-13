聽新聞
健保開辦30周年數位服務評比 桃竹苗13家績優公所獲表揚
「原來加健保這麼簡單，透過手機就能一指完成」，李小姐離職待業中，為銜接健保加保，電話洽詢公所承辦人，得知只要下載健保快易通APP，點選「健保櫃檯」功能，僅需數分鐘可完成線上加保作業；張先生下載後，透過健保快易通也可查加保紀錄和繳費狀況。
健保署北區業務組表示，桃竹苗地區有47個公所配合承辦健保業務，是健保服務櫃檯的延伸，貼近民眾。北區業務組近年與公所合作，透過社群平台e化健保業務，民眾用手機也能完成補換發健保卡、投保異動、繳保費，免出門免臨櫃，隨時掌握個人健保資訊。
今年逢健保開辦30周年，北區業務組舉辦「健保專業e進化」活動時，組長張温温表揚中壢等13家績優公所，與服務逾25年的資深人員，感謝他們精進與創新健保服務，並強調健保署將持續結合在地單位與數位工具，打造快速、更便利、更貼心的服務，讓民眾有感健保用心。
