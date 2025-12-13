快訊

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

47歲美成這樣！玉女歌手離開台灣17年 突現身台北驚人狀態曝光

川普斡旋沒用？泰柬邊境爆衝突 柬總理點頭今晚停火「接受大馬提議」

聽新聞
0:00 / 0:00

健保開辦30周年數位服務評比 桃竹苗13家績優公所獲表揚

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
健保署北區業務組表揚協助承辦健保業務績優區公所。圖／北區業務組提供
健保署北區業務組表揚協助承辦健保業務績優區公所。圖／北區業務組提供

「原來加健保這麼簡單，透過手機就能一指完成」，李小姐離職待業中，為銜接健保加保，電話洽詢公所承辦人，得知只要下載健保快易通APP，點選「健保櫃檯」功能，僅需數分鐘可完成線上加保作業；張先生下載後，透過健保快易通也可查加保紀錄和繳費狀況。

健保署北區業務組表示，桃竹苗地區有47個公所配合承辦健保業務，是健保服務櫃檯的延伸，貼近民眾。北區業務組近年與公所合作，透過社群平台e化健保業務，民眾用手機也能完成補換發健保卡、投保異動、繳保費，免出門免臨櫃，隨時掌握個人健保資訊。

今年逢健保開辦30周年，北區業務組舉辦「健保專業e進化」活動時，組長張温温表揚中壢等13家績優公所，與服務逾25年的資深人員，感謝他們精進與創新健保服務，並強調健保署將持續結合在地單位與數位工具，打造快速、更便利、更貼心的服務，讓民眾有感健保用心。

健保業務e化績優公所名單。圖／北區業務組提供
健保業務e化績優公所名單。圖／北區業務組提供

健保署 健保卡

延伸閱讀

健保數位服務太神啦！一指搞定免排隊 桃竹苗13公所獲表揚

影／南投縣負債正式歸零 許淑華宣布：明年推出長者健保免費

獨／衛福部社保司長懸缺一年 今起由她代理、具健康政策及法律雙背景

昂貴罕病藥物該不該納健保？中經院院長連賢明給建言

相關新聞

服務近30年「救災、助弱勢」 桃園消防小隊長獲全國好人好事八德獎

桃園市消防局圳頂分隊小隊長陳彥志服務近30年，長年關懷弱勢，獲得全國好人好事八德獎，樹立了基層公務員為民服務、關懷社會的...

健保開辦30周年數位服務評比 桃竹苗13家績優公所獲表揚

「原來加健保這麼簡單，透過手機就能一指完成」，李小姐離職待業中，為銜接健保加保，電話洽詢公所承辦人，得知只要下載健保快易...

航空城安置拆遷戶中央地方不同調？張善政盼勿一國兩制

桃園航空城開發案繼先前拆遷戶配地、配屋因央行打房，辦不到低移和足夠額度的貸款，近日又發生中央負責的機場園區（蛋黃區）拆遷...

不用出國也能一秒到歐洲 桃園月眉濕地即起交管控人車

桃園市月眉人工濕地種植大片落羽松，預計12月下旬開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面，彷彿置身歐洲，由於不用門...

不到2個月燒掉1500萬 桃園動支災準金處理事業廚餘

中央政府為防非洲豬禁用廚餘養豬，政策持續到今年底，桃園雖然公私合力處理廚餘尚有餘裕，但委由民間處理的開口合約一個半已經燒...

影／走過55載...苗栗家扶苗栗服務處新館落成 建構全縣「服務金三角」

苗栗家扶中心走過半世紀，今天「雙喜臨門」，上午辦55周年慶，苗栗服務處7層樓新館也落成啟用，象徵家扶在苗栗的服務能量再升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。