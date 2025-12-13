健保開辦30周年數位服務評比 桃竹苗13家績優公所獲表揚

「原來加健保這麼簡單，透過手機就能一指完成」，李小姐離職待業中，為銜接健保加保，電話洽詢公所承辦人，得知只要下載健保快易通APP，點選「健保櫃檯」功能，僅需數分鐘可完成線上加保作業；張先生下載後，透過健保快易通也可查加保紀錄和繳費狀況。

健保署北區業務組表示，桃竹苗地區有47個公所配合承辦健保業務，是健保服務櫃檯的延伸，貼近民眾。北區業務組近年與公所合作，透過社群平台e化健保業務，民眾用手機也能完成補換發健保卡、投保異動、繳保費，免出門免臨櫃，隨時掌握個人健保資訊。