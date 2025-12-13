快訊

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

47歲美成這樣！玉女歌手離開台灣17年 突現身台北驚人狀態曝光

川普斡旋沒用？泰柬邊境爆衝突 柬總理點頭今晚停火「接受大馬提議」

聽新聞
0:00 / 0:00

服務近30年「救災、助弱勢」 桃園消防小隊長獲全國好人好事八德獎

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
陳彥志（右）獲頒全國好人好事八德獎殊榮。記者鄭國樑／翻攝
陳彥志（右）獲頒全國好人好事八德獎殊榮。記者鄭國樑／翻攝

桃園市消防局圳頂分隊小隊長陳彥志服務近30年，長年關懷弱勢，獲得全國好人好事八德獎，樹立了基層公務員為民服務、關懷社會的典範。

消防局表示，陳彥志將精華的歲月獻給高風險、高壓力的消防工作，在艱辛的消防生涯中從基層隊員做起，歷經大大小小的救災、救護勤務，晉升小隊長後也始終堅守在前線，保障了無數市民的生命財產安全。他深知許多災害的發生往往與弱勢家庭或獨居老人的居住環境息息相關，因此，自2016年主動發起「冬季關懷弱勢行動」，不僅自掏腰包發放生活、保暖物資，更結合消防專業提供這些家庭提供居家安全檢查，包括電線電器的錯誤使用、熱水器的安裝位置，減少火災與一氧化碳中毒的危險因子。

陳彥志說，在消防工作生涯中，秉持一步一腳印的信念，做好個人和團隊的工作，多關心家人生活，關懷周圍需要協助的人，更重要的是多關注自己的身心健康。他也分享工作心得，指出消防工作講究團隊合作，在執行危險又困難的任務中每個人都是重要的小螺絲，雖為不起眼但其為重要，所以不好高騖遠，也不要輕視自我，最重要的是能平安回家。

陳彥志常主動或與邀同事、里長關懷弱勢。記者鄭國樑／翻攝
陳彥志常主動或與邀同事、里長關懷弱勢。記者鄭國樑／翻攝

獨居老人 桃園

延伸閱讀

影／霧台鄉台24線疑自摔車禍！女騎士摔飛20公尺橋下 消防急救援

酒後騎電動滑板車上路！桃園男辯稱「很清醒」 酒測超標遭送辦

香港大火警示 北市清查16層以上建物共955棟 26棟消防警鈴不合格

不用出國也能一秒到歐洲 桃園月眉濕地即起交管控人車

相關新聞

服務近30年「救災、助弱勢」 桃園消防小隊長獲全國好人好事八德獎

桃園市消防局圳頂分隊小隊長陳彥志服務近30年，長年關懷弱勢，獲得全國好人好事八德獎，樹立了基層公務員為民服務、關懷社會的...

健保開辦30周年數位服務評比 桃竹苗13家績優公所獲表揚

「原來加健保這麼簡單，透過手機就能一指完成」，李小姐離職待業中，為銜接健保加保，電話洽詢公所承辦人，得知只要下載健保快易...

航空城安置拆遷戶中央地方不同調？張善政盼勿一國兩制

桃園航空城開發案繼先前拆遷戶配地、配屋因央行打房，辦不到低移和足夠額度的貸款，近日又發生中央負責的機場園區（蛋黃區）拆遷...

不用出國也能一秒到歐洲 桃園月眉濕地即起交管控人車

桃園市月眉人工濕地種植大片落羽松，預計12月下旬開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面，彷彿置身歐洲，由於不用門...

不到2個月燒掉1500萬 桃園動支災準金處理事業廚餘

中央政府為防非洲豬禁用廚餘養豬，政策持續到今年底，桃園雖然公私合力處理廚餘尚有餘裕，但委由民間處理的開口合約一個半已經燒...

影／走過55載...苗栗家扶苗栗服務處新館落成 建構全縣「服務金三角」

苗栗家扶中心走過半世紀，今天「雙喜臨門」，上午辦55周年慶，苗栗服務處7層樓新館也落成啟用，象徵家扶在苗栗的服務能量再升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。