服務近30年「救災、助弱勢」 桃園消防小隊長獲全國好人好事八德獎
桃園市消防局圳頂分隊小隊長陳彥志服務近30年，長年關懷弱勢，獲得全國好人好事八德獎，樹立了基層公務員為民服務、關懷社會的典範。
消防局表示，陳彥志將精華的歲月獻給高風險、高壓力的消防工作，在艱辛的消防生涯中從基層隊員做起，歷經大大小小的救災、救護勤務，晉升小隊長後也始終堅守在前線，保障了無數市民的生命財產安全。他深知許多災害的發生往往與弱勢家庭或獨居老人的居住環境息息相關，因此，自2016年主動發起「冬季關懷弱勢行動」，不僅自掏腰包發放生活、保暖物資，更結合消防專業提供這些家庭提供居家安全檢查，包括電線電器的錯誤使用、熱水器的安裝位置，減少火災與一氧化碳中毒的危險因子。
陳彥志說，在消防工作生涯中，秉持一步一腳印的信念，做好個人和團隊的工作，多關心家人生活，關懷周圍需要協助的人，更重要的是多關注自己的身心健康。他也分享工作心得，指出消防工作講究團隊合作，在執行危險又困難的任務中每個人都是重要的小螺絲，雖為不起眼但其為重要，所以不好高騖遠，也不要輕視自我，最重要的是能平安回家。
