航空城安置拆遷戶中央地方不同調？張善政盼勿一國兩制

桃園航空城開發案繼先前拆遷戶配地、配屋因央行打房，辦不到低移和足夠額度的貸款，近日又發生中央負責的機場園區（蛋黃區）拆遷安置工作，取消51戶拆遷戶自動搬遷獎勵。面對市府負責的園區外（蛋白區）拆遷戶仍能享有這項獎勵，中央、地方不同調，引來航空城拆遷戶恐慌。

桃園航空城地方促進會昨晚在平鎮區開會員大會，市長張善政到場相挺，上台致詞時呼籲中央和地方不要「一國兩制」，他支持拆遷戶爭取權益，也會請在地的立委涂權吉、牛煦庭協助向中央反映。

航空城地方促進會決議17日在涂權吉、牛煦庭與大園區議員徐其萬、游吾和等人陪同下，到立法院陳情，揭露中央完全不顧航空城公共工程延冗至2年多，沒辦法做到一開始宣誓「先建後拆」的政策，卻粗爆對待拆遷戶取消自動搬遷補償。

促進會理事長陳錫達、議員徐其萬表示，拆遷戶選擇政府的安置住宅，但是行政院航空城專案小組、交通部負責的蛋黃區不能如期交屋，最近一張公文給51戶遷拆戶，說今年8月底自動搬遷的期限到了，沒搬走及沒完成搬遷點交者，取消原15%（按拆遷補償費計算）的獎勵，有拆遷戶詢問安置住宅還沒完成交屋，沒地方住，但未被理會，不管拆遷戶要住哪裡，執意按「依規定辦理」。

陳錫達說，對照市政府負責的蛋白區，自動搬遷獎勵的期限和蛋黃區一樣是8月31日，但市府先前允諾考量安置住宅未能如期交屋，接到陳情後協調出彈性處理的做法，即同意拆遷戶切結，一旦接到交屋通知，3個月內完成搬遷仍能領15%獎勵。交通部原本也傾向這樣做，沒想到最近給拆遷戶的公文，表明不給自動搬遷獎勵，理由就是沒有在期限內完成搬遷。

陳錫達說，航空城開發有數千戶選擇安置住宅（配屋）、安置街廓（配地重建），大家看見中央粗爆對待這51戶會會恐慌，因為會擔心後面還有其他獎勵的期限快到了，像重建每坪補助3萬元的相關規定，期限是明年2月底，但是政府工程延宕兩年多在先，拆遷戶重建也只能跟著往後延，入住安置住宅或配地重建都跟著往後延，如果按照中央這種粗爆方式，90%以上的拆遷戶後面的獎勵都別領了。

議員徐其萬強調，實在看不懂中央的心態，現在通知51戶取消自動搬遷獎勵，這樣這些拆遷戶就不用提早搬走，按原先的期程明年12月底搬走就可以了，這樣一來，航空城的工程豈不是又要延後，輕重緩急，哪一個做法合乎情理不是很清楚嗎？中央這次的做法，簡直是要逼拆遷戶再一次上街頭抗爭。

張善政昨晚參加促進會會員大會，表示航空城拆遷戶安置和搬遷獎勵的問題，屬於市政府權責的都有腹案，大家放心，不過中央那邊還是要拜託立委塗權吉繼續努，向中央反映拆遷和獎勵問題，不要變成航空城一國兩制，市政府負責的區域一種做法，中央負責的是另一種做法。