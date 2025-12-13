聽新聞
不用出國也能一秒到歐洲 桃園月眉濕地即起交管控人車
桃園市月眉人工濕地種植大片落羽松，預計12月下旬開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面，彷彿置身歐洲，由於不用門票，每年都吸引大批民眾前來打卡取景，但也因為如此，交通疏導壓力大。水務局今起實施交通管制，違者依法開罰。
水務局表示，因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，月湖路將增加交通指揮人員並協調警方進行交通管制。即日起至明年2月22日管制遊覽車禁入月眉人工濕地與山豬湖生態親水園區，遊覽車請依現場指示停放月眉第1、2停車場。另外，月湖路沿線也禁止停放任何車輛。
水務局表示，依照大漢溪綠水兩岸園區管理要點，未經許可在園區內駕駛或違規停放車輛，可處2500元以上、5萬元以下罰鍰，請民眾務必配合，以維交通秩序與順暢。
