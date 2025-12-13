不到2個月燒掉1500萬 桃園動支災準金處理事業廚餘

中央政府為防非洲豬禁用廚餘養豬，政策持續到今年底，桃園雖然公私合力處理廚餘尚有餘裕，但委由民間處理的開口合約一個半已經燒掉1500萬元，為了撐到年底，再緊急發包1788萬餘元標案。環保局呼籲民眾惜食及廚餘瀝乾水分，減輕後端處理壓力。

桃園市環保局指出，中央雖然拍板明年可用事業廚餘養豬，但明年元旦之前，仍禁用所有廚餘養豬。桃園除了生質能中心處理家戶垃圾，還有賴民間泓橋環保生技工程公司協助處理團膳、餐廳等事業廚餘，而泓橋從10月22日禁用政策至今已處理超過3千噸廚餘，處理費一噸5千元，開口合約經費1500萬元已經用罄，目前已用災害準備金再發包，盼能撐到年底。

桃園一天約有180噸廚餘，其中70噸來自家戶，30噸來自學校團膳，另有80噸是事業廚餘。近日因為天冷關係，民眾吃薑母鴨、羊肉爐和火鍋情況增加，湯湯水水也增加處理廚餘的負擔。

環保局表示，原本委外處理廚餘是一噸5千元，但近日物價波動，處理費已經漲到一噸5.6元，所需經費不得不增加。為了減輕處理工作負擔與減少經費支出，呼籲民眾食物盡量吃完，不要浪費，廚餘也請盡量瀝乾水分。

另外，環保局也提醒，中央政策雖開放明年可用事業廚餘養豬，但如果養豬戶不再收運，餐飲業者須尋找合法清運業者處理，以免濫倒受罰。