桃園守望相助隊新制服 看見名設計師風格時尚美學、機能

迎接「2026台灣設計展在桃園」，桃園市政府積極將城市美學導入各公共服務領域，警察局以「美學融入制服、設計連結城市」為理念，打造兼具機能、舒適與識別度的全新守望相助隊制服，歷經1年多的設計與籌備，今日舉辦設計成果發表活動，市長張善政為全新制服揭開序幕。

張善政表示，桃園目前有逾1萬2000位守望相助隊夥伴，長期投入社區巡守與協勤工作，讓桃園在內政部「推動社區治安工作評鑑」中連續兩年獲得特優等的肯定。此次全新亮相的冬季制服，是守望相助隊睽違10年的重大更新，不僅重視保暖與實用性，更融入設計美感，展現市府對基層民力的重視與用心。

張善政指出，制服不只是執勤裝備，更象徵對守望相助夥伴的尊重與支持。市府由警察局統籌規畫，結合青年事務局邀集在地青年設計團隊參與設計，並由文化局外聘美學顧問團隊協助把關，將實用機能、整體美感與桃園城市意象融入制服設計，期盼隊員穿上新制服後，不僅在執勤時更加舒適、安全，也能感受到榮譽感與歸屬感，持續守護市民生命與財產安全。

市政府將持續做守望相助隊最堅定的後盾，明年已經編列2170萬元預算採購守望相助隊的勤務鞋，充實執勤裝備，讓熱心參與守護社區治安的隊員安心服務。

守望相助大隊長蕭毓中表示，感謝市府對守望相助隊的高度重視，繼完成夏季制服更新後，此次冬季制服更動員多位專業設計與美學團隊共同參與，全面考量安全、防寒與執勤需求。新制服在設計與機能上皆較以往更加完善，除符合現代美學外，也兼具日常穿著的實用性，有助提升隊員執勤便利性與整體形象。

警察局說明，桃園是六都唯一由市政府統一製發守望相助隊制服的城市 ，本次冬季制服設計特別邀請知名時裝設計師王子欣擔任美學顧問，並於設計過程中邀集守望相助隊幹部及隊員實際參與意見回饋，確保設計成果貼近實務需求。

制服設計靈感取自桃園「千塘之鄉」的自然景緻，以水藍色為主色調，象徵守護治安如湖面般穩定平和，並以市花桃花色系作為細節點綴，展現城市專屬的美學識別。