影／走過55載...苗栗家扶苗栗服務處新館落成 建構全縣「服務金三角」

苗栗家扶中心走過半世紀，今天「雙喜臨門」，上午辦55周年慶，苗栗服務處7層樓新館也落成啟用，象徵家扶在苗栗的服務能量再升級，以更安全、溫暖且具延展性的環境，陪伴更多弱勢兒少與家庭走向自立與希望。

苗栗家扶主任湯鳳琴服務41年，近來健康受影響，但她仍堅守崗位，完成新館建設，明年元月將屆齡退休 ，眾人也提前為她辦歡送會，獻上滿滿的祝福，苗栗家扶88位扶幼委員及家眷特別捐贈一輛公務車「扶幼委員號」，盼社工在外勤奔走時擁有更安全便利的交通工具。

家扶基金會指出，苗栗自1970年設立以來，就以穩定而深刻的陪伴，扶助山線11鄉鎮市 的弱勢兒少與家庭，多年來，苗栗家扶始終是許多家庭在困境中仰望的第一道支援。但苗栗市府前路的舊址是40多年老宅，不僅空間侷促，也長期受到壁癌、滲水、地下室淹水與鼠患等問題困擾，安全風險日增，已難以承載不斷擴張的服務需求。

在眾多善心人士、企業及社會大眾的支持下，苗栗家扶2024年購置國華路一幢7層樓建築作為苗栗服務處新館，歷時一年多裝修，新館今天啟用，不僅改善老舊環境，更提供寬敞舒適的兒少活動空間、諮商室、遊戲治療室、才藝教室、親子廚房、行政辦公區與物資倉儲，為服務扎根開啟更堅實的階段。

基金會指出，回顧55年來的歷程，苗栗家扶最早在市區租屋服務，1987年購置首處自有空間，也就是府前路的「起家厝」，奠定在地服務的基石。1999年起服務範圍延伸至卓蘭與泰安，逐步形成山海串連的服務網。2005年再度因服務量成長而在竹南自建辦公室，2017年興建苑裡服務處，建構今天竹南、苑裡、苗栗三點相連的「服務金三角」，讓家扶的支持得以延伸至更多家庭。

苗栗家扶今天在新館舉辦55周年慶、新館落成及歡送會「三合一」，苗栗扶幼委員多人前來，家扶全台24個分事務所人員來了12所，最遠的從屏東而來，場面溫馨。湯鳳琴帶各縣市夥伴參觀，露天的頂樓可遠眺整個苗栗市及遠方的山景，景致迷人。

新館各樓層都有不同規畫，有西式、中式的輕食區，也有可烹煮熱食的廚房設備，每層樓的衛浴間裝飾都有不同樣貌，讓來賓驚豔。