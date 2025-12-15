老街溪右岸芝和橋至領航南橋治理工程竣工

老街溪芝和橋至領航南橋新建2.2公里護岸及水防道路。 圖／桃園市政府提供

經濟部水利署補助本府水務局辦理「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」，整治工程已於114年10月竣工。本工程承接先前已完成的老街溪環北橋至高速公路橋及老街溪高速公路橋至芝和橋河段，讓老街溪全流域治理再往前跨出一大步，提供更安全的防洪環境與更舒適的親水空間。

桃園市政府近年積極爭取前瞻基礎建設「水環境建設–縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，推動老街溪治理工程。本工程於112年獲經濟部水利署補助辦理「老街溪芝和橋至領航南橋治理工程」，總經費7億3,009萬元，中央補助4億9,720萬元、地方自籌2億3,289萬元。主要工程內容包含在芝和橋下游至領航南橋右岸新建約2.2公里護岸及水防道路，目的在於提升河道通洪能力、減少溢淹風險。同時檢討芝和路跨越老街溪之舊橋通洪斷面不足，因此將舊橋拆除並改建1座鋼構橋梁，完工後可有效改善河段安全與流域保護標準。

沿老街溪10公里的自行車道未來可串連平鎮至青埔。 圖／桃園市政府提供

桃園市政府以完整的河川整治藍圖推動老街溪環北橋至領航南橋河段改善，由市府水務局分3階段辦理，「環北橋至高速公路橋（國道1號）工程」及「高速公路橋下游至芝和橋右岸新建護岸工程」等中壢區前2階段工程已完工及開放人行及自行車騎士使用。本次工程與先前完工的兩個河段串聯，不僅強化防洪功能，也同步整理周邊環境、保留下重要的在地歷史痕跡，並活化閒置河岸空地，打造節點廣場與親水休憩點。工程完成後，可進一步串連老街溪環北橋至領航南橋的自行車及步行路網，提供市民與遊客更優質的水岸空間，未來從平鎮伯公潭沿老街溪騎乘至中壢、青埔約10公里自行車廊道，一路可體驗田園與都市交織的風景，也能成為三鐵通勤族日常散步、休憩的友善路線。後續市府也將持續向中央爭取經費推動河川整治，兼顧安全與環境活化，讓老街溪成為更宜居的水岸廊帶。

老街溪青埔段將成為桃園水岸新亮點。 圖／桃園市政府提供

展望未來，市府水務局也規劃往老街溪大園區持續治理及營造水環境建設，向全流域治理的目標前進，規劃內容包含長度約6.9公里的西城譯道段(航空城四周)與長度約5.4公里的水鳥飛逐段(大園都市計畫至許厝港出海口)的工程建設計畫。其中，大園區治理規劃重點將以低度開發維持生物廊道，也同時建設水防道路及水岸景觀之人行自行車廊道，期待營造優質低碳的水岸空間。