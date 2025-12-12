楊文科開砲批中央「走錯路線」 幽默喊話：男人要加油

快訊

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
新竹縣長楊文科今天參加中台灣治理平台首長會議，開砲批中央「走在令人擔心的路線」，並幽默喊話男人要加油。記者魯永明／攝影
新竹縣長楊文科今天參加中台灣治理平台首長會議，開砲批中央「走在令人擔心的路線」，並幽默喊話男人要加油。記者魯永明／攝影

新竹縣長楊文科今天參加中台灣區域治理平台首長會議，肯定8縣市合作成果，更在致詞中對中央政府施政方向表達深切憂慮，直言國家「走在令人擔心的路線」，不相信立法院通過的法案，行政部門會無法執行，並喊話男人要加油，現在中台灣有6名都是女性首長。

楊文科說，台灣是一個民主國家，立法部門所通過的法律，不相信行政部門無法執行，但是現在國家好像走在令人擔心的路線；整體國家資源分配必須「周延」，避免過去「重北輕南」或現今可能的「重南輕北」失衡現象，呼籲中央政府應正視產業聚落均衡發展。

「現在中台灣是女生當家！」 楊文科笑稱，中台灣治理平台8名縣市首長中，只有他和苗栗縣長鍾東錦是男性，感謝平台召集人、台中市長盧秀燕邀請加入，但現在男生人數實在太少了，他當場開玩笑地說「下一次選舉，男人要加油！」引起現場一陣會心大笑。

楊文科也說，新竹縣資源得天獨厚，具備AI發展需要的互聯網、算力中心、晶片，在全球科技產業具有關鍵地位，從台積電為首資通訊和半導體產業，到他正大力推動的AI智慧園區，並將AI應用擴展至竹北生醫園區，打造富裕且具備文化底蘊的客家大縣。

新竹縣長楊文科今天參加中台灣治理平台首長會議，開砲批中央「走在令人擔心的路線」，並幽默喊話男人要加油。記者魯永明／攝影
新竹縣長楊文科今天參加中台灣治理平台首長會議，開砲批中央「走在令人擔心的路線」，並幽默喊話男人要加油。記者魯永明／攝影

