楊文科開砲批中央「走錯路線」 幽默喊話：男人要加油

新竹縣長楊文科今天參加中台灣區域治理平台首長會議，肯定8縣市合作成果，更在致詞中對中央政府施政方向表達深切憂慮，直言國家「走在令人擔心的路線」，不相信立法院通過的法案，行政部門會無法執行，並喊話男人要加油，現在中台灣有6名都是女性首長。

楊文科說，台灣是一個民主國家，立法部門所通過的法律，不相信行政部門無法執行，但是現在國家好像走在令人擔心的路線；整體國家資源分配必須「周延」，避免過去「重北輕南」或現今可能的「重南輕北」失衡現象，呼籲中央政府應正視產業聚落均衡發展。

「現在中台灣是女生當家！」 楊文科笑稱，中台灣治理平台8名縣市首長中，只有他和苗栗縣長鍾東錦是男性，感謝平台召集人、台中市長盧秀燕邀請加入，但現在男生人數實在太少了，他當場開玩笑地說「下一次選舉，男人要加油！」引起現場一陣會心大笑。