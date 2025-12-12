竹北樹海環繞十字星籃球場啟用 比賽投籃得iPhone 17

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方表示，此次改造工程包括地坪重新整理、球框全面更新，並且將原生綠樹融入球場，感覺就像在森林裡打球。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市繼星際風雨球場與尚義星空球場後，再添一座以星際為主題的特色球場。位於市東公園內、原公十二的籃球場「竹北十字星籃球場」已改善完工，今正式開放使用，竹北市公所也於27日舉辦「竹北市長盃投籃大賽」，冠軍可獲得iPhone 17。

竹北市長鄭朝方表示，此次改造工程包括地坪重新整理、球框全面更新，並且將原生綠樹融入球場，感覺就像在森林裡打球，球場以4個半場交織而成，從空中俯瞰宛如一個巨大的十字，因此命名「十字星籃球場」，同時增設四向投光燈，並在樹蔭下打造休憩座椅區。

為讓市民感受升級後的十字星籃球場魅力，竹北市公所將於12月27日舉辦竹北市民專屬的「竹北市長盃投籃大賽」，280個名額採現場報名制，報名時間為當日下午4時至5時30分，逾時不候。為鼓勵全民運動，不限年齡、不分性別，男女老少都能在星光下參與投籃的樂趣。

比賽分為三階段，排名賽、大師賽與終極PK賽三階段，市公所也準備豐富獎項，包括第一名可獲得iPhone 17、第二名為Dyson吹風機、第三名則可獲得遠百禮券五千元、第四名遠百禮券三千元、第五名遠百禮券二千元、第六到十名遠百禮券各一千元，其餘270位的參賽者都有參加獎，藉此推動竹北運動風氣，活動詳情請關注臉書。

