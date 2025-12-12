竹北樹海環繞十字星籃球場啟用 比賽投籃得iPhone 17

新竹縣竹北市繼星際風雨球場與尚義星空球場後，再添一座以星際為主題的特色球場。位於市東公園內、原公十二的籃球場「竹北十字星籃球場」已改善完工，今正式開放使用，竹北市公所也於27日舉辦「竹北市長盃投籃大賽」，冠軍可獲得iPhone 17。

竹北市長鄭朝方表示，此次改造工程包括地坪重新整理、球框全面更新，並且將原生綠樹融入球場，感覺就像在森林裡打球，球場以4個半場交織而成，從空中俯瞰宛如一個巨大的十字，因此命名「十字星籃球場」，同時增設四向投光燈，並在樹蔭下打造休憩座椅區。

為讓市民感受升級後的十字星籃球場魅力，竹北市公所將於12月27日舉辦竹北市民專屬的「竹北市長盃投籃大賽」，280個名額採現場報名制，報名時間為當日下午4時至5時30分，逾時不候。為鼓勵全民運動，不限年齡、不分性別，男女老少都能在星光下參與投籃的樂趣。