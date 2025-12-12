拱天宮年度「拜斗」登記 18日開放索取表單、25日投單抽籤

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
拱天宮年度的拜「平安斗、文昌斗」因數量有限，今年為了錯開元旦人潮，提早一周作業，將於25日辦理「投單抽籤」。圖／拱天宮提供

苗栗縣知名的白沙屯拱天宮，一年一度的拜「平安斗、文昌斗」因斗燈數量有限，供不應求，幾乎都是當天秒殺，拱天宮管委會為了錯開元旦人潮，今年提早一周作業，將於25日辦理「投單抽籤」。

拱天宮公告指出，115年度拜「平安斗、文昌斗」於12月18日上午8點起開放索取表單，12月25日(農曆11月初六日)清晨亦可在餐廳大樓現場領單填寫。因為斗燈數量有限，廟方不鼓勵民眾多日辛苦排隊，為平衡信眾參與拜斗的機會，循例採取「投單抽籤」辦理登記。

25日當天清晨3點至上午7點期間，開放香客大樓餐廳供信眾填單、審核、投單作業，上午8點辦理公開抽籤，抽中者到辦公室登記。有關填單、審核、投單、抽籤、登記的相關程序，請依現場工作人員安排規畫之動線，依序完成拜斗登記。

另外，有關 「光明燈、太歲燈、文昌燈」點燈服務項目 ，將於明年元月1日上午8點起辦理登記。

拱天宮管委會強調，點燈作業僅接受「現場臨櫃辦理」，並未開放電話、網路、現金袋或其他方式辦理登記，請謹慎查證以杜絕詐騙。

