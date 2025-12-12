竹縣府小內閣擴編！高齡長照、數位發展處首任處長出爐
新竹縣政府新增高齡長照處、數位發展處及調整8個局處業務，今同步公布人事異動，高齡長照處長由社會處副處長許瑜庭陞任，數位發展處由具備教育科技與人工智慧(AI)專業背景的劉奕帆博士出任，新聞處長由新聞處副處長蔡宜綾陞任，教育局長由勞工處長蔡淑貞接任，勞工處長由勞工處副處長湯紹堂陞任。
新任數位發展處長劉奕帆為現任國家教育研究院測驗評量研究中心副研究員，並兼任清華大學竹師教育學院副教授。專長為數位學習、AI輔助教學及大型系統規劃，長期致力於數位科技應用與學習成效研究，近年更聚焦於AI輔助學習領域，學術與實務成果豐碩。
新任高齡長照處長許瑜庭為新竹教育大學教育學系碩士，歷任新竹縣政府秘書室秘書、長照中心副主任及社會處副處長；新任新聞處長蔡宜綾為台灣師範大學人類發展與家庭學系碩士，歷任新竹縣政府科員、新聞處改制前的行政處新聞科長、文化局藝文推廣科長、行政科長等職，曾任5年新聞科長，熟悉新聞事務，與媒體互動良好。
新任教育局長蔡淑貞為清華大學教育行政研究所碩士，歷任新竹縣政府教育局改制前之教育處科長、教育局副局長、新聞處副處長、新聞處長及新竹縣政府參議等職，熟悉教育事務，公職經歷豐富。
新任勞工處長湯紹堂為中華大學行政管理學系碩士，歷任新竹縣政府秘書室秘書、勞工處副處長、社會處副處長等職。
此外，縣府組織擴編成24個局處後，業務量可預期將增加更多，適逢地制法修訂，新竹縣未來將新增設副縣長、副秘書長各1人，幫忙分攤副縣長陳見賢、秘書長李安妤未來的工作。目前以內升為主要考量，除考慮拔擢現有的局處長，也把參議、簡任秘書群列入考慮。
