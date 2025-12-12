新竹門面見街友占據 市府：跨局處並設配套措施協助

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾反映，新竹火車附近包括站前地下道、部分舊城區商圈被稱作市區精華商業區，卻因長期有街友生活，騎樓、站地下道、站前廣場遭街友占據，不僅影響市容，也影響店家與行人，這一塊卻是新竹市府看不見的「市中心」，希望相關單位能重視；對此，社會處指出，已透過跨局處合作完成清理周邊環境，並有相關配套措施，配合提升見警率，維護市容。

市府社會處表示，市府主動關懷街友，結合社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會，每周固定辦理3次夜間及白天不定期關懷訪視，並與相關單位針對街友常聚集處聯合巡訪及清除堆積物，已達關懷街友與兼顧市容的目的。

社會處指出，市府並依街友個別需求，針對具生活自理能力、有工作意願且能配合夜宿規範的街友提供收容輔導夜宿服務；協助失能、失智且生活無法自理之街友及身分不詳者提供收容安置服務；針對街友疑似有精神疾病轉介服務，另協助街友就業媒合，持續輔導街友回歸社會。今年提供關懷服務（含高溫與低溫關懷）、餐食服務、民生物資、沐浴盥洗、夜宿收容、機構安置服務、福利服務諮詢、協助就醫、技能培訓課程及就業媒合等服務，共1萬7626人次。

另外，針對街友收納物品空間需求，市府跨局處運用火車站地下連通道設置街友物品收納區，目前可提供68個收納包空間，已使用30個，針對該區域的管理，訂有相關配套措施，以確保每日上午8點至晚間8點地下道無街友滯留及個人物品堆積，同時勸導街友生活自律，並增加清潔地下道頻率。另由警察局加裝監視器及增加巡邏頻率，以維護地下道用路人權益，以達到街友關懷、市容整潔及治安維護的多重目標。

社會處補充，街友對於市府這項政策尚可配合，另常有外地來的街友不了解地下道相關政策至躺臥地下道，已透過加強巡訪與見警率維護地下道整潔與照顧街友目的。

民眾說，新竹火車站與舊城區周邊是竹市的重要交通門面，也是外地人來到新竹的第一站，新竹車站地下道、站前廣場與火車站到東門圓環周邊騎樓間卻成為街友聚集場所，許多街友盤踞，也是長年未解的問題，希望市府積極作為。

