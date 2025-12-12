竹市鹽港溪車道啟用亂象多 議員批滿地垃圾、指標不清

新竹市政府投入5335萬改善10.4公里鹽港溪自行車道，沿線規畫休憩點、修繕涼亭並推動社區環境改善。但市議員廖子齊指出，啟用後垃圾遍布、路線指引不足，市府至今未提供清楚路線圖，且連結17公里海岸線、出入口標線與防護設施亦未完善等。市府回應，將持續改善。

新竹市議員廖子齊指出，鹽港溪自行車道啟用後，沿線即隨地出現垃圾，還有許多民眾反映，當他們搜尋「鹽港溪自行車道」時，只看到啟用典禮的宣傳照片，卻找不到任何一張由市府提供、清楚完整的路線圖，「對民眾而言，他們需要的是資訊，而不是擺拍」。

廖子齊提到，鹽港溪自行車道中一項重要亮點，就是她於2023年成功爭取的「蟹田復育區」，此地原應成為鹽港溪串接17公里海岸線的教育節點與特色亮點，但目前現場指標不足、牌面字體過小、方向不明，甚至有誤導風險，要求市府應立即改善導覽資訊。

廖子齊說，鹽港溪自行車道沿線仍有多項需改善之處，包括路線指引是否清楚、與17里海岸線的銜接設計、河堤防護欄、出入口標線等，皆尚未完整到位，市府更應積極編列二期預算，補足一期工程不足之處。

廖子齊指出，去年11月定期會她曾詢問鹽港溪自行車道二期規畫，當時市府回應將向交通部公路局提報約820萬補助案，但在本次定期會中，卻完全看不到相關預算，讓人不禁質疑二期工程到底去哪了？她呼籲市府積極改善各項不足，應確實編列自行車道二期工程預算，不可再度跳票。

針對鹽港溪自行車道改善，新竹市代理市長邱臣遠表示，不管是文宣、指示牌還有YouBike站點，市府團隊都會跟議員一起努力，中間的過程也會收集議員們的意見，對於有關二期的工程的預算，也責成工務處，先用開口合約的方式來進行相關的設計規畫。