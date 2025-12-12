聽新聞
0:00 / 0:00

竹市YouBike 明年前半小時免費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市政府明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸來提升服務量能。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸來提升服務量能。記者黃羿馨／攝影

新竹市大眾運輸缺乏，許多民眾依賴 YouBike 作為通勤工具。新竹市政府昨天宣布再啟用北門市場、士林重畫公園及東光公園共3處新站點，並規畫明年再增設50個站點、添購1千輛 YouBike，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，期望提供市民更便捷、順暢的共享單車服務。

新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市YouBike使用量持續攀升，每月平均超過18萬人次，至今累積超過1300萬人次。今年竹市已完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車供市民使用。明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸持續提升服務量能。

市府交通處表示，這次新增的3處YouBike站點中，士林重畫公園站及東光公園站皆位於住宅密集區，周邊通勤通學需求強勁。市府運用現有公共設施空間設站，不僅提升公園使用效益，也提供居民更便利交通選擇。

交通處說明，設於仁德街的「北門市場站」鄰近傳統市場，是周邊居民日常採買的重要據點。新站點的加入，將使更多市民與遊客能輕鬆前往市場逛市集、品嚐美食，並有效補強周邊的交通接駁需求，完善整體交通網絡。

邱臣遠表示，市府將積極布建更綿密的站點網絡、提升車輛供給，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，希望吸引更多市民加入使用行列，以行動支持節能減碳，打造更友善、便利的低碳交通城市。

新竹 YouBike

延伸閱讀

YouBike祭妙招 盼緩借不到車、換不了車窘境

嘉市建城321周年「城市博覽會」明天開幕 交通懶人包看這裡

跟進強制投保 北市YouBike這時間沒投保就不能租借

新竹市增3處YouBike站 115年擬再設50站

相關新聞

竹市YouBike 明年前半小時免費

新竹市大眾運輸缺乏，許多民眾依賴 YouBike 作為通勤工具。新竹市政府昨天宣布再啟用北門市場、士林重畫公園及東光公園...

苗栗大湖草莓季登場 農會推全新相關商品

苗栗縣大湖鄉素有「草莓王國」之稱，受氣候炎熱影響，今年農民普遍延後栽種，目前一期花開，果實逐漸轉紅。農會今天宣告一年一度...

相隔123年…南庄事件史蹟紀念碑今落成 盼成族群共融場域

苗栗縣政府獲文化部補助在南庄鄉南江水岸公園建造的「南庄事件史蹟紀念碑」今天啟用， 邀各族群及相關單位代表一同見證。縣長鍾...

迎接2026台灣設計展 桃園與亞洲多國設計組織簽署MOU

桃園市政府今於中原文創園區舉行「國際設計交流活動暨MOU簽署儀式」，以城市發展視野為核心，啟動與國際設計組織的合作進程...

高青路接高獅路估明年底通車 幼獅交流道塞車可望緩解

桃園市楊梅區幼獅交流道車流常壅塞回堵，為改善問題，楊梅區高青路打通高獅路為幼獅交流道主要交通改善重要策略方案。經濟發展局...

影／好似連體嬰！ 苗栗市嘉盛、嘉新社區中心「可分可合」

苗栗市嘉盛、嘉新里居民期盼多年的社區活動中心今天上午落成啟用，兩個社區活動中心合計廣達220坪且「可分可合」，格局一模一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。