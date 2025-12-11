相隔123年…南庄事件史蹟紀念碑今落成 盼成族群共融場域

苗栗縣政府獲文化部補助在南庄鄉南江水岸公園建造的「南庄事件史蹟紀念碑」今天啟用，邀各族群及相關單位代表一同見證。縣長鍾東錦感謝文化部將南庄事件歷史完整呈現，也希望大家記取教訓，不管客家、閩南、原住民、新移民，大家來到南庄都能和諧相處，呈現南庄族群融合的溫馨特色。

縣府指出，「南庄事件」是台灣原住民族史上的重要事件之一，發生於1902年日治時期，事件主要起因是樟腦產業與土地的爭奪，當年以賽夏族人為首，與泰雅族人及相關族群合力抗日，縣府2022年將南庄事件登錄為苗栗縣首件「史蹟」文化資產。

苗栗縣文化觀光局表示，為重構與強化原住民族史觀，撫平歷史傷痛邁向和解，紀念碑特別選定在南江水岸公園設置，也就是當年辦「歸順式」的場域，盼以固定場域作為辦理紀念活動的空間，增強民眾對於歷史事件的認知。

文觀局表示，南庄事件史蹟紀念碑設置計畫歷時3年，經多次協調會與公聽會凝聚共識，紀念碑以煉製樟腦的腦灶造型設計，並邀長年研究南庄事件的國立政治大學名譽教授林修澈撰寫中文碑文，此外也由南庄事件史蹟保存與再生協會邀賽夏、泰雅族代表，以賽夏語、泰雅語分別撰寫族語碑文，以不同族群語言並陳，藉以呈現多元史觀。