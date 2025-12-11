快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

聽新聞
0:00 / 0:00

迎接2026台灣設計展 桃園與亞洲多國設計組織簽署MOU

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市政府今於中原文創園區舉行「國際設計交流活動暨MOU簽署儀式」。記者周嘉茹／攝影
桃園市政府今於中原文創園區舉行「國際設計交流活動暨MOU簽署儀式」。記者周嘉茹／攝影

桃園市政府今於中原文創園區舉行「國際設計交流活動暨MOU簽署儀式」，以城市發展視野為核心，啟動與國際設計組織的合作進程，呼應「2026台灣設計展在桃園」登場的願景，象徵桃園朝向亞洲重要創意樞紐邁出關鍵一步。

今活動邀請泰國、韓國、日本、丹麥、葡萄牙、澳洲、香港等8位設計代表，及國內多名設計界代表共同交流，以多元文化背景帶來豐富觀點，就設計導入都市發展及國際展演經驗分享，並與泰國、韓國、日本及香港5名國際設計組織代表簽署MOU，強化與亞洲設計組織的合作關係。

這一系列國際設計交流系列活動為設計展的重要前導計畫之一，配合明年「2026台灣設計展在桃園」，市府提前1年布局，從桃園的城市特色出發，作為國際移居城市、科技產業核心與交通門戶，桃園具備多元族群、產業活力與區位優勢，聚焦「環境、人文、產業、創意」等面向，呈現城市多層次的發展樣貌。

桃園市長張善政表示，桃園市剛成立城市設計創意中心，希望桃園市的市容從美學設計方向改造，市府跨局處會議希望將設計、創意和美學落實在市政當中。這次的交流，希望透過國際學者創意以及國內學者的經驗能力，讓桃園把明年台灣設計展辦的更加成功。

今活動邀請泰國、韓國、日本、丹麥、葡萄牙、澳洲、香港等8位設計代表，及國內多位設計界代表共同交流。記者周嘉茹／攝影
今活動邀請泰國、韓國、日本、丹麥、葡萄牙、澳洲、香港等8位設計代表，及國內多位設計界代表共同交流。記者周嘉茹／攝影
明年「2026台灣設計展在桃園」，市府提前1年布局，從桃園的城市特色出發。記者周嘉茹／攝影
明年「2026台灣設計展在桃園」，市府提前1年布局，從桃園的城市特色出發。記者周嘉茹／攝影

設計 文創 張善政

延伸閱讀

桃園八德男酒駕積欠罰鍰近118萬 執行署桃園分署這次不討錢改做這事

講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

防汛砂包非一次性用品 桃園水務局籲民眾繳回公所

桃園原民夜祭將登場...9校原民生推動 近30攤市集免費逛

相關新聞

相隔123年…南庄事件史蹟紀念碑今落成 盼成族群共融場域

苗栗縣政府獲文化部補助在南庄鄉南江水岸公園建造的「南庄事件史蹟紀念碑」今天啟用， 邀各族群及相關單位代表一同見證。縣長鍾...

迎接2026台灣設計展 桃園與亞洲多國設計組織簽署MOU

桃園市政府今於中原文創園區舉行「國際設計交流活動暨MOU簽署儀式」，以城市發展視野為核心，啟動與國際設計組織的合作進程...

高青路接高獅路估明年底通車 幼獅交流道塞車可望緩解

桃園市楊梅區幼獅交流道車流常壅塞回堵，為改善問題，楊梅區高青路打通高獅路為幼獅交流道主要交通改善重要策略方案。經濟發展局...

影／好似連體嬰！ 苗栗市嘉盛、嘉新社區中心「可分可合」

苗栗市嘉盛、嘉新里居民期盼多年的社區活動中心今天上午落成啟用，兩個社區活動中心合計廣達220坪且「可分可合」，格局一模一...

防汛砂包非一次性用品 桃園水務局籲民眾繳回公所

桃園市政府每年5月汛期前都會準備沙包供民眾防災，但許多人以為是一次性用品，汛期一過就棄之不顧，破損的砂土流入溝渠反而加重...

後龍鎮甘藷花生節20日登場 焢窯食材箱有這些...限量600組手刀快搶

苗栗縣後龍鎮冬末甘藷花生節活動即將於本月20日，在建興街與新港三路附近農地舉行，主辦的鎮公所今天公告報名方式，屆時將提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。