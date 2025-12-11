聽新聞
迎接2026台灣設計展 桃園與亞洲多國設計組織簽署MOU
桃園市政府今於中原文創園區舉行「國際設計交流活動暨MOU簽署儀式」，以城市發展視野為核心，啟動與國際設計組織的合作進程，呼應「2026台灣設計展在桃園」登場的願景，象徵桃園朝向亞洲重要創意樞紐邁出關鍵一步。
今活動邀請泰國、韓國、日本、丹麥、葡萄牙、澳洲、香港等8位設計代表，及國內多名設計界代表共同交流，以多元文化背景帶來豐富觀點，就設計導入都市發展及國際展演經驗分享，並與泰國、韓國、日本及香港5名國際設計組織代表簽署MOU，強化與亞洲設計組織的合作關係。
這一系列國際設計交流系列活動為設計展的重要前導計畫之一，配合明年「2026台灣設計展在桃園」，市府提前1年布局，從桃園的城市特色出發，作為國際移居城市、科技產業核心與交通門戶，桃園具備多元族群、產業活力與區位優勢，聚焦「環境、人文、產業、創意」等面向，呈現城市多層次的發展樣貌。
桃園市長張善政表示，桃園市剛成立城市設計創意中心，希望桃園市的市容從美學設計方向改造，市府跨局處會議希望將設計、創意和美學落實在市政當中。這次的交流，希望透過國際學者創意以及國內學者的經驗能力，讓桃園把明年台灣設計展辦的更加成功。
