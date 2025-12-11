快訊

高青路接高獅路估明年底通車 幼獅交流道塞車可望緩解

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市楊梅區幼獅交流道車流常壅塞回堵，為改善問題，楊梅區高青路打通高獅路為幼獅交流道主要交通改善重要策略方案。圖／桃園市經濟發展局提供
桃園市楊梅區幼獅交流道車流常壅塞回堵，為改善問題，楊梅區高青路打通高獅路為幼獅交流道主要交通改善重要策略方案。圖／桃園市經濟發展局提供

桃園市楊梅區幼獅交流道車流常壅塞回堵，為改善問題，楊梅區高青路打通高獅路為幼獅交流道主要交通改善重要策略方案。經濟發展局及幼獅擴大工業區廠協會多次拜訪地主溝通，終於在12月取得全數地主土地同意書，預計於明年第四季通車。

桃園市議員周玉琴指出，桃園市政府12月初完成楊梅區高青路打通高獅路所需土地部分路段發價與價購作業，待後續完成土地移轉之後，即可辦理土地點交並由楊梅公所進行道路規畫與開闢工程。

但她指出，楊梅幼獅交流道改善完成後，匝道附近仍呈現交通瓶頸問題，多次質詢建議市府評估新闢道路分流交通，並建議辦理協商價購私有土地方式打通高青與與高獅路，市府與2筆私有土地的所有權人協商之後，其中一筆已經完成發價；另一筆也於12月5日取得協議價購同意書，待後續辦理完土地買賣及移轉作業之後，即可辦理土地點交後並由楊梅區公所辦理開闢道路工程。

桃園市經濟發展局指出，本案預計明年第一季完成土地點交，後續將由楊梅區公所負責辦理新闢道路工程發包、規畫與施工作業，預計於明年第四季完成通車；工程完工後，除可有效紓解幼獅交流道及鄰近路網的交通壅塞情形，亦將提升園區及周邊地區的用路與運輸品質，強化工業區對外聯繫功能。

此外，桃園市政府也於去年向高公局提出「南出匝道斜交改善改善計畫」，該方案除獲中央支持外，高公局亦已於今年今年9月開工，預計於明年6月完工，屆時將有效紓解幼獅交流道及鄰近路網的交通，提升園區及周邊地區的用路與運輸品質。

桃園 經濟發展 高公局

相關新聞

相隔123年…南庄事件史蹟紀念碑今落成 盼成族群共融場域

苗栗縣政府獲文化部補助在南庄鄉南江水岸公園建造的「南庄事件史蹟紀念碑」今天啟用， 邀各族群及相關單位代表一同見證。縣長鍾...

迎接2026台灣設計展 桃園與亞洲多國設計組織簽署MOU

桃園市政府今於中原文創園區舉行「國際設計交流活動暨MOU簽署儀式」，以城市發展視野為核心，啟動與國際設計組織的合作進程...

影／好似連體嬰！ 苗栗市嘉盛、嘉新社區中心「可分可合」

苗栗市嘉盛、嘉新里居民期盼多年的社區活動中心今天上午落成啟用，兩個社區活動中心合計廣達220坪且「可分可合」，格局一模一...

防汛砂包非一次性用品 桃園水務局籲民眾繳回公所

桃園市政府每年5月汛期前都會準備沙包供民眾防災，但許多人以為是一次性用品，汛期一過就棄之不顧，破損的砂土流入溝渠反而加重...

後龍鎮甘藷花生節20日登場 焢窯食材箱有這些...限量600組手刀快搶

苗栗縣後龍鎮冬末甘藷花生節活動即將於本月20日，在建興街與新港三路附近農地舉行，主辦的鎮公所今天公告報名方式，屆時將提供...

