影／好似連體嬰！ 苗栗市嘉盛、嘉新社區中心「可分可合」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市嘉盛、嘉新里居民期盼多年的社區活動中心今天上午落成啟用，2樓規畫為日照中心。記者胡蓬生／攝影
苗栗市嘉盛、嘉新里居民期盼多年的社區活動中心今天上午落成啟用，2樓規畫為日照中心。記者胡蓬生／攝影

苗栗市嘉盛、嘉新里居民期盼多年的社區活動中心今天上午落成啟用，兩個社區活動中心合計廣達220坪且「可分可合」，格局一模一樣，有如雙胞胎或連體嬰。苗栗市長余文忠強調，兩里的社區活動中心未來可辦大型活動，苗栗市不分北苗、南苗，各里都可到此借場地。

苗栗市公所指出，嘉盛嘉新社區活動中心2樓規畫為日照中心，空間及設施完善。過去2里居民長期向五文昌廟、五穀宮借用場地辦福利、藝文及集會活動，尤其五穀宮位置較偏遠，里民往返不便。如今活動中心設在兩里交界地帶，象徵地方多年願望終於實現，未來可提供更完善、便利的社區服務空間；兩棟社區活動中心視辦理活動的規模，可在中間拉出隔板分開或打通，場地運用非常有彈性。

嘉盛、嘉新社區活動中心10年來歷經3任市長接棒推動，分別完成規畫、發包及執行完成，上午的啟用典禮熱鬧非凡，包括副縣長邱俐俐、前市長及現任立委邱鎮軍、各里里長、代表、議員、居民多人到場，會場熱鬧滾滾。

余文忠表示，嘉盛嘉新活動中心由前市長邱炳坤在2015年啟動土地協議價購及都市計畫變更作業，邱鎮軍市長爭取中央補助、編列預算、完成設計與發包，到今年順利完工啟用，歷時近10年才得以圓滿落成。衛福部並補助3000萬元經費設置日照中心，大幅減輕市公所財政負擔，也是工程順利興建的重要關鍵。

市公所表示，嘉盛、嘉新兩里同屬早期的「嘉志閣庄」，因嘉盛里人口增加，民國90年時劃出嘉新里，考量兩里在地理、人文及生活圈都相近，因此在交界地帶籌建可共同使用的活動中心最適宜，能提升服務效能並強化社區情感連結。

工程基地面積1814平方公尺（約548坪），一樓分別規畫為嘉盛、嘉新活動中心，各里室內使用空間約110坪；二樓規畫日照中心，室內面積約132坪，將由衛福部苗栗醫院營運。兩棟活動中心整體工程經費約7300萬元，並採綠建築設計，外觀新穎，已成為地方新地標。

苗栗市是縣治所在地，但人口數相繼被頭份市、竹南鎮趕超，從縣內人口第一大城鎮淪為「老三」。余文忠也因此提及，縣內10層以上大樓多在頭份、竹南，苗栗市僅48棟，與頭份的150棟、竹南的98棟差距甚大，市公所要推動都更，但首要條件在於人口數，鼓勵年輕一代多多結婚多生育，讓苗栗市的都市發展能有新氣象及現代化風貌。

