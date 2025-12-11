防汛砂包非一次性用品 桃園水務局籲民眾繳回公所

桃園市政府每年5月汛期前都會準備沙包供民眾防災，但許多人以為是一次性用品，汛期一過就棄之不顧，破損的砂土流入溝渠反而加重堵塞淹水。水務局為此修訂砂包使用辦法，回收率從2022年62%提升到去年85%，而近日汛期剛結束，也呼籲民眾繳回，避免破壞環境。

桃園市水務局指出，每年5月至11月是防汛期，為防豪雨積水與洪患，沙包是家戶最常使用的防汛工具，各公所每年也會依各地情況準備數量不一的砂包供民眾領取防災，但有些民眾誤以為砂包不用回收，又認為砂石不會破壞環境，隨處棄置任其毀損，結果泥沙隨雨水流進側溝或雨水下水道，反而加重淹水情形，甚至變成環境汙染。

水務局水利防災科長徐藍科表示，桃園2022年修正「桃園市政府防汛專用砂包整備領用及回收注意事項獎勵規定」，明定各公所回收數量未達20%列年度考評，而50%以上者可獲嘉獎記功，回收率前三名還可獲5千元到2萬元不等獎金，回收率有顯著提升，環境污染情況也跟著減少。今年汛期剛結束，回收工作還在進行，回收率尚未統計。

水務局強調，砂包回收是防汛工作不可忽視的一環，呼籲市民配合回收流程，避免因個人疏忽導致溝渠阻塞或社區淹水。