後龍鎮甘藷花生節20日登場 焢窯食材箱有這些...限量600組手刀快搶

苗栗縣後龍鎮冬末甘藷花生節活動即將於本月20日，在建興街與新港三路附近農地舉行，主辦的鎮公所今天公告報名方式，屆時將提供600組焢窯食材箱，內容除了如往例有10斤甘藷、1斤花生及1隻土窯雞外，今年更加碼提供在地的雞蛋及玉米等食材，還有美食好康券及宣導品，讓焢窯體驗更豐富多元。

後龍鎮公所舉辦的甘藷花生節焢窯活動，今年邁入第十年，當地出產的甘藷既綿密又香甜，特選的台南9號花生果粒飽滿、香味濃郁、口感酥脆，屆時活動現場也將提供各式豐富多元的在地農特產品，供民眾品嘗及採購，同時也藉由活動深度推廣後龍鎮冬季的特色旅遊景觀、在地美食以及復興農村文化記憶。

本次報名總組數共計600組（網路與現場各300組），每組報名費為500元，活動加量不加價，額滿為止。現場報名的民眾，請在12月15日當天至後龍鎮公所完成報名並繳費；選擇網路報名的民眾，請務必於12月16日下午5點前透過匯款或轉帳的方式完成繳費。

公所表示，甘藷花生節活動不僅是一場親子共度的溫馨時光，也是一次學習與成長的機會，讓孩子們能夠從中體驗到農耕生活的樂趣，讓民眾對食物的來源與農村文化有更深的了解；活動當天另安排有精彩表演、有獎徵答、農特產攤位、社區及幼兒園演出等，歡迎民眾踴躍報名，一起來後龍「趣後龍 樂焢窯」。