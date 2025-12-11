後龍鎮甘藷花生節20日登場 焢窯食材箱有這些...限量600組手刀快搶

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍鎮冬末舉辦的甘藷花生節活動常吸引大批民眾攜家帶眷熱情參與，今年活動加量不加價，加碼提供在地的雞蛋及玉米等食材。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮冬末舉辦的甘藷花生節活動常吸引大批民眾攜家帶眷熱情參與，今年活動加量不加價，加碼提供在地的雞蛋及玉米等食材。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍鎮冬末甘藷花生節活動即將於本月20日，在建興街與新港三路附近農地舉行，主辦的鎮公所今天公告報名方式，屆時將提供600組焢窯食材箱，內容除了如往例有10斤甘藷、1斤花生及1隻土窯雞外，今年更加碼提供在地的雞蛋及玉米等食材，還有美食好康券及宣導品，讓焢窯體驗更豐富多元。

後龍鎮公所舉辦的甘藷花生節焢窯活動，今年邁入第十年，當地出產的甘藷既綿密又香甜，特選的台南9號花生果粒飽滿、香味濃郁、口感酥脆，屆時活動現場也將提供各式豐富多元的在地農特產品，供民眾品嘗及採購，同時也藉由活動深度推廣後龍鎮冬季的特色旅遊景觀、在地美食以及復興農村文化記憶。

本次報名總組數共計600組（網路與現場各300組），每組報名費為500元，活動加量不加價，額滿為止。現場報名的民眾，請在12月15日當天至後龍鎮公所完成報名並繳費；選擇網路報名的民眾，請務必於12月16日下午5點前透過匯款或轉帳的方式完成繳費。

公所表示，甘藷花生節活動不僅是一場親子共度的溫馨時光，也是一次學習與成長的機會，讓孩子們能夠從中體驗到農耕生活的樂趣，讓民眾對食物的來源與農村文化有更深的了解；活動當天另安排有精彩表演、有獎徵答、農特產攤位、社區及幼兒園演出等，歡迎民眾踴躍報名，一起來後龍「趣後龍 樂焢窯」。

