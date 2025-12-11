桃園原民夜祭將登場...9校原民生推動 近30攤市集免費逛

桃園市一年一度原民夜祭將於這周末登場，今年Romadiw（露瑪遛）音樂節邀請兩大原民卡司ponay 卜耐、布拉優揚同台開唱，並有「聲聲不息」人氣選手熱力演出。現場規畫近30攤原民風市集、風味飲品、文創選物、手作課程與摸彩活動一次體驗，邀請大家在冬夜沉浸音樂、文化與故事。

桃園市青年事務局長侯佳齡表示，Romadiw音樂節不是單一活動，而是青年局長期支持與陪伴桃園各大專院校原住民族學生資源中心後累積的成果展現。多年來青年局透過原青職訓課程、文化行動與跨校串聯計畫與各校原住民資源中心深化合作，而Romadiw正是讓原民青年展演、創作與文化實踐被城市看見的重要舞台。

今年活動由桃園9所大專校院原住民族學生資源中心共同參與推動，市集攤位涵蓋原鄉風味料理、特色甜飲、生活選物與族群工藝手作，呈現文化語彙與當代生活面貌；舞台節目自校園青年社團一路延展至專業卡司接力演出，其中以翻唱走紅的YouTube「ponay 卜耐」，除最近登上PASIWALI、阿米斯音樂節與第36屆金曲獎舞台，當天也將展現新世代原民音樂力；布拉優揚則以深情嗓音與質樸旋律照亮桃園冬夜。