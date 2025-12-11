竹市明年增50站、添千輛YouBike 加碼推前30分鐘免費騎

新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤。新竹市政府今宣布再啟用3處站點，包括北門市場站、士林重劃公園站及東光公園站，明年要再擴增50個站點，並增購1千輛YouBike，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，提供市民更便捷順暢的共享單車服務。

新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹市YouBike使用量持續攀升，每月平均超過18萬人次，至今累積超過1300萬人次。今年竹市已完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車供市民使用。明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸持續提升服務量能。

新竹市交通處表示，這次新增的3處YouBike 站點中，士林重劃公園站及東光公園站皆位於住宅密集區，周邊通勤通學需求強勁。市府運用現有公共設施空間設站，不僅提升公園使用效益，也提供居民更便利的交通選擇，

交通處說明，設於仁德街的「北門市場站」鄰近傳統市場，是周邊居民日常採買的重要據點。新站點的加入，將使更多市民與遊客能輕鬆前往市場逛市集、品嚐美食，並有效補強周邊的交通接駁需求，完善整體交通網絡。