聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸持續提升服務量能。記者黃羿馨／攝影
新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤。新竹市政府今宣布再啟用3處站點，包括北門市場站、士林重劃公園站及東光公園站，明年要再擴增50個站點，並增購1千輛YouBike，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，提供市民更便捷順暢的共享單車服務。

新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹市YouBike使用量持續攀升，每月平均超過18萬人次，至今累積超過1300萬人次。今年竹市已完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車供市民使用。明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸持續提升服務量能。

新竹市交通處表示，這次新增的3處YouBike 站點中，士林重劃公園站及東光公園站皆位於住宅密集區，周邊通勤通學需求強勁。市府運用現有公共設施空間設站，不僅提升公園使用效益，也提供居民更便利的交通選擇，

交通處說明，設於仁德街的「北門市場站」鄰近傳統市場，是周邊居民日常採買的重要據點。新站點的加入，將使更多市民與遊客能輕鬆前往市場逛市集、品嚐美食，並有效補強周邊的交通接駁需求，完善整體交通網絡。

邱臣遠表示，市府將積極佈建更綿密的站點網絡、提升車輛供給，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，希望吸引更多市民加入使用行列，以行動支持節能減碳，打造更友善、便利的低碳交通城市。

新竹市YouBike使用量持續攀升，每月平均超過18萬人次，至今累積超過1300萬人次。今年竹市已完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車供市民使用。圖／新竹市政府提供
YouBike 新竹 邱臣遠

相關新聞

繼挖出廢棄物...竹市頭前溪又見土方、水泥磚 環保局：工程完成即移除

新竹市頭前溪左岸生態教育廊道近期動工，工區內陸續挖出大量廢棄物。市議員曾資程更指出，承包廠商未依規防塵與灑水，且工區內外...

桃園原民夜祭將登場...9校原民生推動 近30攤市集免費逛

桃園市一年一度原民夜祭將於這周末登場，今年Romadiw（露瑪遛）音樂節邀請兩大原民卡司ponay 卜耐、布拉優揚同台開...

竹市明年增50站、添千輛YouBike 加碼推前30分鐘免費騎

新竹市大眾運輸缺乏，不少民眾透過YouBike通勤。新竹市政府今宣布再啟用3處站點，包括北門市場站、士林重劃公園站及東光...

校安問題請辭？竹縣教育局長楊郡慈15日卸任 本人親回：要多陪伴家人

新竹縣長楊文科昨已核准教育局長楊郡慈的辭呈。楊郡慈表示，考量個人生涯規畫與家庭因素，加上現階段的政策任務已告一段落，她於...

通霄福興大伯公百年老樟樹生病 苗縣府首次清創搶救

苗栗縣通霄鎮福興大伯公祠旁百年老樟樹生病了，基部感染木纖孔菌，樹皮大面積乾枯，縣府首次清創搶救，希望明年春天恢復生機，邀...

苗栗縣府證實了 苗栗客運明年元旦接手亦捷科際9路線

苗栗縣政府今天證實亦捷科際整合公司12條公路客運路線，公路局將整併9條公路客運路線，並自明年元旦起由苗栗客運接手代駛，大...

